Primul zbor care transportă migranți venezueleni deportați din Statele Unite a aterizat luni dimineața în Venezuela, după ce guvernele celor două ţări au ajuns la un acord pentru reluarea zborurilor de repatriere. Aproape 200 de deportați se aflau în avionul care a aterizat pe un aeroport chiar la nord de capitala Caracas, anunţă CNN.

Mai mulţi deportaţi au sărbătorit cu mâinile în aer în timp ce coborau scările spre asfalt, unde era staționată o prezență puternică a personalului de securitate, în timp ce alţii îşi făceau semnul crucii.

Biroul SUA pentru Afaceri din Emisfera de Vest a declarat că zborul a plecat din SUA și s-a oprit în Honduras, unde a avut loc o schimbare de avioane.

"Astăzi, au fost reluate zborurile de deportare a străinilor venezueleni ilegali către țara lor natală prin Honduras. Aceste persoane nu aveau nicio bază legală pentru a rămâne în Statele Unite. Ne așteptăm să vedem un flux consistent de zboruri de deportare către Venezuela în continuare. Mulțumim președintelui hondurian Castro și guvernului său pentru parteneriatul în combaterea imigrației ilegale", a scris departamentul pe X.

Today, deportation flights of Venezuelan illegal aliens to their homeland resumed via Honduras. These individuals had no legal basis to remain in the United States. We expect to see a consistent flow of deportation flights to Venezuela going forward. Thank you to Honduran…