Prințul Charles a trecut prin clipe de coșmar. Cum a reacționat când un angajat a leșinat sub ochii lui - VIDEO

Moștenitorul tronului britanic, în vârstă de 71 de ani, discuta cu angajatul rețelei de supermarketuri Asda, dar brusc, acesta a început să se clatine și apoi a leșinat sub ochii tuturor. Prințul Charles a încercat să-și întindă brațul pentru a-l prinde pe bărbat, dar nu a reușit.

Mai multe persoane au sărit să îl ajute pe angajat. Bărbatul și-a revenit rapid. Înapoi în picioare, angajatul a zâmbit în timp ce și-a continuat conversația cu prințul câteva minute mai târziu.

Clipe de panică pentru Prințul Charles

Prințul Charles a vizitat centrul de distribuție, pentru a mulțumi muncitorilor care au păstrat pline rafturile supermarketurilor în pandemia de coronavirus.

Prinţul de Wales al Marii Britanii, în vârstă de 71 de ani, a contractat în luna martie noul coronavirus. Fiul reginei Elizabeth a II-a a avut doar simptome lejere.

"Am avut noroc în cazul meu şi am avut o formă destul de uşoară a bolii. Dar am avut-o şi pot să înţeleg ceea ce au îndurat ceilalţi", a declarat el într-un interviu.