Prințul Harry a fost dat în judecată pentru defăimare chiar de organizația caritabilă pe care a fondat-o în memoria Prințesei Diana

Prințul Harry este dat în judecată pentru defăimare chiar de Sentebale, organizația caritabilă africană pe care a cofondat-o în memoria mamei sale, Prințesa Diana. Acțiunea a fost depusă la Înalta Curte din Londra și îi are ca pârâți pe Ducele de Sussex și pe Mark Dyer, fost membru al consiliului de administrație al organizației, acuzați că ar fi orchestrat o campanie mediatică împotriva Sentebale și a conducerii sale, scrie The Guardian.

Prințul se afla într-un război public de replici cu președinta organizației, dr. Sophie Chandauka, după ce și-a dat demisia din poziția de patron anul trecut.

Sentebale lucrează cu copii și tineri din sudul Africii. Harry și cofondatorul, prințul Seeiso al Lesothoului, s-au retras în martie 2025, iar membrii consiliului de administrație au demisionat ulterior în urma unei dispute cu Chandauka, avocată numită în funcție în 2023.

Sentebale a declarat că a inițiat procedurile legale după „o campanie mediatică adversă coordonată, desfășurată începând cu 25 martie 2025, care a provocat perturbări operaționale și prejudicii de imagine pentru organizație, conducerea sa și partenerii săi strategici”.

„Procedurile au fost deschise împotriva prințului Harry și a lui Mark Dyer, identificați pe bază de dovezi drept arhitecții acelei campanii mediatice adverse, care a avut un impact viral semnificativ și a declanșat un val de cyberbullying îndreptat împotriva organizației și a conducerii sale.

Sentebale a resimțit această campanie mediatică adversă sub forma unor narațiuni false difuzate în presă despre organizație și conducerea sa, a unor tentative de subminare a relațiilor cu angajații și cu partenerii actuali și potențiali, precum și sub forma unei consumări forțate a timpului și resurselor conducerii pentru gestionarea unei crize de imagine pe care organizația nu a provocat-o.

Organizația nu ar trebui să continue să își folosească resursele pentru a gestiona și remedia daunele pe care această campanie mediatică adversă le-a provocat operațiunilor și parteneriatelor sale. Acest lucru trebuie să înceteze. Consiliul de administrație și directorul executiv au inițiat această acțiune în instanță pentru a obține această protecție. Costurile sunt acoperite integral din finanțări externe, iar niciun fond al organizației caritabile nu a fost folosit”, a adăugat organizația.

Potrivit HM Courts and Tribunals Service, acțiunea a fost depusă pe 24 martie, însă alte detalii nu erau disponibile.

Un purtător de cuvânt al Ducelui de Sussex și al lui Mark Dyer a declarat: „În calitate de cofondator al Sentebale și, respectiv, de membru fondator al consiliului de administrație, cei doi resping categoric aceste acuzații ofensatoare și prejudiciabile.

Este ieșit din comun ca fonduri caritabile să fie acum folosite pentru a da în judecată tocmai oamenii care au construit și susținut organizația timp de aproape două decenii, în loc să fie direcționate către comunitățile pentru care organizația a fost creată”.

În august 2025, Charity Commission (autoritatea britanică de reglementare a organizațiilor caritabile) l-a criticat pe Harry pentru că a permis ca disputa cu președinta să „se desfășoare în public”, dar l-a exonerat de acuzațiile de rasism.

După ce demisia sa a fost făcută publică, Chandauka a spus că a fost ținta unor persoane care „joacă rolul victimei”. Ea a descris disputa drept „povestea unei femei care a îndrăznit să tragă un semnal de alarmă cu privire la probleme de guvernanță deficitară, management executiv slab, abuz de putere, bullying, hărțuire, misoginie, misoginoir (discriminare împotriva femeilor de culoare) – și mușamalizarea care a urmat”.

În decizia sa privind cazul de conformitate, autoritatea de reglementare i-a criticat pe toți cei implicați în dispută pentru că au „permis ca aceasta să se desfășoare în public”.

Charity Commission a mai spus că incapacitatea de atunci a membrilor consiliului de a rezolva dezacordurile pe plan intern a „afectat grav reputația organizației și a riscat să submineze încrederea publicului în organizațiile caritabile în general”.

Comisia a constatat că disputa serioasă dintre Chandauka și Harry a izbucnit în urma formulării unei noi strategii de strângere de fonduri în SUA.

În replică, la momentul respectiv, un purtător de cuvânt al lui Harry – care nu era membru al consiliului de administrație și care a înființat organizația în memoria mamei sale, Diana, prințesă de Wales – a criticat decizia comisiei, spunând că raportul acesteia este „îngrijorător de lacunar”.

„Fără surprindere, comisia nu constată nicio abatere în ceea ce îl privește pe cofondatorul și fostul patron al Sentebale, prințul Harry, Duce de Sussex.

De asemenea, nu au fost găsite dovezi privind existența unor fenomene generalizate de bullying, hărțuire, misoginie sau misoginoir în cadrul organizației, așa cum susținea în mod fals actuala președintă.

În pofida acestui fapt, raportul este îngrijorător de lacunar sub mai multe aspecte, în primul rând prin faptul că efectele acțiunilor actualei președinte nu vor fi suportate de ea însăși, ci de copiii care depind de sprijinul Sentebale.

Sentebale a fost o misiune profund personală și transformatoare pentru prințul Harry, înființată pentru a-i sprijini pe unii dintre cei mai vulnerabili copii din Lesotho și Botswana”, a declarat acesta.