Prinţul William a oprit traficul în faţa Palatului Buckingham şi a jucat crichet pe una dintre cele mai faimoase străzi din Londra

Prinţul William a oprit traficul în faţa Palatului Buckingham şi a jucat crichet. Sursa foto: Profimedia

Prinţul William al Regatului Unit a transformat marţi una dintre cele mai faimoase artere rutiere din Londra, "The Mall", care duce spre Palatul Buckingham, într-un teren temporar de crichet, alăturându-se unor nume mari ale acestui sport pentru a promova premiul său pentru climă, "Earthshot", notează Agerpres.

Această promenadă foarte lată, pavată şi vopsită în roşu, situată în centrul oraşului, este cunoscută mai degrabă ca loc de desfăşurare pentru marile procesiuni regale şi festivităţile patriotice, marcate de fluturarea drapelelor britanice.

Însă, marţi, prinţul William a luat în mână o bâtă de crichet pentru a participa la un meci informal alături de foşti şi actuali jucători internaţionali, printre care s-au numărat fostul căpitan al selecţionatei Indiei, Sourav Ganguly, un legendar jucător al echipei Indiilor de Vest, Brian Lara, şi căpitanul naţionalei Angliei, Joe Root.

Pe fundalul impunător al Palatului Buckingham, prinţul William - care a purtat un tricou şi un pulover - a lovit cu bâta de crichet o serie de mingi lansate uşor de Sourav Ganguly şi a făcut selfie-uri alături de mai mulţi dintre spectatorii prezenţi la eveniment.

"A jucat bine", a declarat Sourav Ganguly, atunci când a fost întrebat de jurnalişti despre abilităţile sportive ale prinţului britanic.

Evenimentul a fost organizat pentru a celebra legăturile dintre Regatul Unit şi India, două ţări pasionate de crichet, în contextul în care India se pregăteşte să găzduiască, luna viitoare, summitul anual şi ceremonia de decernare a premiilor Earthshot, o iniţiativă creată de prinţul William.

Premiul Earthshot, instituit în 2020, recompensează cinci câştigători cu câte un milion de lire sterline (1,32 milioane de dolari) pentru a le permite să extindă la scară largă diverse soluţii tehnologice menite să refacă planeta Pământ.