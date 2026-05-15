Producătorii auto din UE deschid calea rivalilor din China. Au prea multe fabrici și vor să le vândă: "Lasă vulpea în cotețul găinilor"

5 minute de citit Publicat la 09:29 15 Mai 2026 Modificat la 09:29 15 Mai 2026

Chinezii vor să producă în Europa, fie în fabrici cumpărate de la rivalii de pe continent, fie în facilități de producție noi. Foto: Getty Images

Mulți producători europeni din industria auto sunt în restrângere de activitate și caută să își vândă fabricile. China, cu o industrie în plină expansiune, stă la pândă, arată o analiză The Guardian.

"Constructorul auto chinez Xpeng caută o fabrică în Europa. Volkswagen urmărește să reducă numărul fabricilor sale. Pare configurația perfectă pentru o tranzacție", notează publicația citată.

Totuși, potrivit lui Elvis Cheng, directorul general Xpeng pentru nord-estul Europei, ar fi o problemă cu fabrica germană.

"Aș spune că este puțin cam veche", a declarat el.

Această apreciere deloc măgulitoare la adresa campionului german al industriei auto a fost făcută săptămâna aceasta, la o conferință organizată de Financial Times.

Comentariul lui Cheng e de natură să creeze o anumită animozitate între Xpeng și Volkswagen, în contextul în care acesta din urmă este, totodată, acționar și client tehnologic al companiei chineze.

Totuși, această remarcă surprinde perfect schimbarea raportului de forțe din industria auto globală, scrie ziarul britanic.

Mulți producători europeni sunt în defensivă, în timp ce industria chineză avansează rapid.

Vânzările auto chineze au explodat în Europa

Vânzările de mașini chinezești au explodat în Europa, în urma unui val de importuri.

Acestea au reprezentat 8,6% din piața Europei de Vest în primele trei luni ale anului.

Este aproape dublu față de aceeași perioadă a anului precedent, potrivit lui Matthias Schmidt, analist auto din Berlin.

Multe dintre companiile chineze - inclusiv BYD, Changan, Chery, Dongfeng și Geely - caută acum să producă vehicule pe vechiul continent.

Unele iau în calcul construirea propriilor fabrici, în timp ce producătorii europeni aflați în dificultate au sesizat oportunitatea de a scăpa de unele dintre uzinele exploatate sub capacitate.

Evident, asta înseamnă să ajute firmele care le erodează cota de piață.

"În loc să se teamă că lasă vulpea în cotețul găinilor, ei țin larg deschisă ușa", comentează jurnalistul The Guardian.

Ce fabrici cumpără chinezii în Europa

Nissan poartă discuții cu Chery pentru a ceda o parte din singura sa fabrică europeană, situată la Sunderland, în nordul Angliei.

Anterior, Nissan i-a vândut companiei chineze o altă uzină, în Barcelona.

Ford ar fi acceptat să vândă o parte din fabrica sa din Spania, aflată la Valencia, către Geely.

Stellantis, proprietarul unor mărci precum Peugeot, Fiat și Vauxhall, s-a numărat printre primii care au colaborat cu un rival chinez.

Stellantis a anunțat săptămâna trecută că două dintre fabricile sale din Spania vor produce mașini pentru Leapmotor.

Pentru producătorii europeni, capitalul chinez rezolvă o problemă importantă.

Vânzările de automobile în Europa au scăzut de la 15,3 milioane în 2019, înaintea pandemiei de coronavirus, la mai puțin de 13 milioane în 2025.

La această realitate se adaugă tarifele impuse de SUA, care au afectat exporturile.

În consecință, fabricile au mai multă capacitate de producție decât pot utiliza.

Vânzarea către rivalii chinezi evită, cel puțin teoretic, procesul dureros de închidere a facilităților de producție și concediere a mii de angajați.

Vânzarea fabricilor auto către chinezi nu e ușoară

Thomas Schafer, directorul executiv al mărcii Volkswagen, a admis că găsirea cumpărătorilor pentru fabricile grupului nu este întotdeauna ușoară.

Informațiile privind un potențial nou proprietar pentru fabrica din Dresda, prima care se închide în Germania după 88 de ani, "sunt absurde", a spus el la aceeași conferință la care directorul chinez a spus că facilitatea e "veche".

"Nu am cumpărători care bat la ușă", s-a plâns șeful de la Volkswagen.

Elvis Cheng spune însă că un acord cu Volkswagen rămâne posibil dacă nemții pot găsi "o locație aici, în Europa, care să funcționeze".

Pentru chinezi, aceasta este doar una dintre mai multe opțiuni, printre care se numără construirea unei noi facilități.

Europenii știu ce înseamnă dacă vin chinezii să facă mașini pe continent

În privat, producătorii auto europeni sunt, într-adevăr, îngrijorați că ar putea pierde teren.

Un director executiv al unui mare producător a estimat că firmele chineze ar putea reprezenta o amenințare pentru toți constructorii tradiționali, de la segmentul de masă până la cel de lux.

În public, liderii europeni insistă că această colaborare poate funcționa.

Antonio Filosa, directorul executiv al Stellantis, susține că "un parteneriat solid poate aduce beneficii ambelor părți".

Stellantis este una dintre companiile aflate în discuții cu BYD, cel mai mare producător de automobile electrice din lume, după cum a confirmat Stella Li, vicepreședinte executiv al companiei chineze.

Într-un interviu acordat Bloomberg în această săptămână, ea a recunoscut că firma sa dorește să dețină controlul total.

"Cred că este mai bine să operăm singuri. Este foarte greu să ceri permisiunea altcuiva. Nu avem asta în ADN. Noi ne mișcăm foarte repede. Luăm decizii în cinci minute", a explicat ea.

BYD este aproape de finalizarea unei fabrici în Ungaria, în condițiile în care subcontractorii implicați în proiect s-au confruntat cu acuzații privind posibile încălcări ale legislației europene a muncii.

Markus Haupt, directorul executiv pentru mărcile Seat și Cupra din cadrul grupului Volkswagen, subliniază că rivalii chinezi beneficiază de o poziție "incorect avantajoasă".

El adaugă că, dacă aceștia încep să producă pe continent, cu o infrastructură similară și costuri similare ale forței de muncă și ale materialelor, atunci concurența va fi "echitabilă".

Comisia Europeană analizează măsuri protecționiste

Comisia Europeană analizează reguli de tip "Made in Europe", care ar exclude importurile auto - inclusiv pe cele din Marea Britanie - de la anumite stimulente pentru automobilele electrice.

Aceste măsuri s-ar adăuga tarifelor pentru mașinile electrice, cuprinse între 17% și 35,3%, în funcție de producător, menite să compenseze subvențiile acordate de guvernul chinez.

Potrivit lui Markus Haupt, strategia UE ar trebui să fie "invitarea chinezilor să producă în Europa și să localizeze, într-o anumită măsură, și producția de componente".

"Cred că pentru Europa, având în vedere situația actuală a bazei noastre industriale, acest lucru ar fi extrem de atractiv, deoarece ar crea locuri de muncă și ar atrage investiții", a adăugat el.

La rândul lor, producătorii chinezi spun că sunt bucuroși să răspundă pozitiv, dacă asta înseamnă că pot vinde mai mult.

Gary Lan, directorul executiv pentru Marea Britanie al Omoda și Jaecoo, două dintre numeroasele mărci lansate în Europa de Chery, a afirmat că firma sa își dorește să ajungă în "top 3" în Regatul Unit.

Asta ar însemna să- depășească pe sud-coreenii de la Hyundai și Kia. Chery a atras deja atenția în martie, când modelul Jaecoo 7 a devenit cea mai bine vândută mașină din Marea Britanie.

Gary Lan a prezentat un plan în patru etape pentru Regatul Unit, care începe cu lansarea vehiculelor și se încheie cu producția locală în Marea Britanie.

"Ne apropiem tot mai mult de parcursul complet", a spus el.