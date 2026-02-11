Proiectul avionului european de ultimă generație, în pericol: "Francezii vor arme nucleare, germanii autonomie mai mare"

Proiectul este în pericol într-un moment în care cooperarea în materie de securitate este mai urgentă ca niciodată. FOTO: Profimedia images

Dezvăluit de liderii Franței și Germaniei în 2017, Sistemul de Avioane de Luptă al Viitorului (FCAS), în valoare de 100 de miliarde de euro, a generat multe speranțe pentru industria europeană de apărare. După aproape un deceniu, proiectul pare că ilustrează o ruptură tot mai mare în relațiilor franco-germane, potrivit The Telegraph.

De asemenea, proiectul este în pericol într-un moment în care cooperarea în materie de securitate este mai urgentă ca niciodată, Rusia amenințând flancul estic al NATO.

Săptămâna aceasta, Emmanuel Macron, președintele francez, a fost forțat să apere avionul după ce cel mai mare sindicat din Germania a publicat un avertisment în care spune că proiectul e în pragul colapsului.

Jürgen Kerner, vicepreședintele sindicatului IG Metall, și Marie-Christine von Hahn, președinta Asociației Industriilor Aerospațiale Germane, au scris: „FCAS a fost inițial planificat ca un proiect comun între parteneri egali și a funcționat ca atare mult timp.

Cei care cer acum control absolut nu ar trebui să fie surprinși dacă vor exista consecințe.” Aceștia au continuat să sugereze că era timpul ca Berlinul să-și construiască propriul avion de vânătoare pur german.

Conflict între companiile implicate în proiect

Cuvintele lor nu au fost o surpriză. Cele două companii principale din spatele proiectului, Dassault Aviation în Franța și Airbus în Germania, sunt în conflict de ani de zile.

Încă de la început, s-au ciocnit în privința aspectelor fundamentale ale FCAS, cum ar fi cine era responsabil și cine urma să-l construiască de fapt.

De asemenea, au fost în dezacord cu privire la scopul său, în ciuda proiectelor ambițioase, inclusiv drone înarmate pentru a ataca inamicul și un „nor de luptă” care se conectează cu o serie de alte sisteme.

Sistemul futurist ar conecta un avion pilotat la o serie de drone fără pilot.

Ulrike Franke, expertă germană în securitate la Consiliul European pentru Relații Externe, a declarat pentru The Telegraph: „Au existat probleme de proiectare mult timp, cum ar fi acordul de a construi împreună o aeronavă atunci când francezii și germanii doreau lucruri diferite de la ea.” „Francezii vor să poarte arme nucleare și vor un avion mai ușor, iar germanii vor un avion care poate zbura mai departe. Aceasta a fost întotdeauna o problemă, dar a fost mereu împinsă în viitor, această întrebare despre ce anume vor construi.”

De partea franceză, Dassault Aviation, producătorul de aeronave militare, a considerat că singura contribuție reală a Germaniei trebuia să fie financiară.

"Berlinul furnizează banii, iar Parisul face treaba"

Éric Trappier, directorul executiv, a declarat anul trecut: „Nu vreau să par arogant, dar ale cui abilități îmi trebuie în afară de ale mele pentru a construi un avion de vânătoare?”

El se referea la faptul că Dassault a produs avionul de vânătoare de elită Rafale complet pe cont propriu, în timp ce Germania nu a fost capabilă să facă acest lucru de la al Doilea Război Mondial.

Catherine Vautrin, ministrul francez al apărării, a turnat sare pe rană plângându-se că „Germania de astăzi nu are capacitatea de a construi o aeronavă”.

Prin dorința de a-și asuma un rol mai important în domeniul securității, Germania ar fi încălcat, în opinia Franței, o înțelegere tacită a parteneriatului lor - și anume că Berlinul furnizează banii, iar Parisul face treaba.

Pentru urechile germanilor, această critică este profund nedreaptă. Deși oficialii germani recunosc că, timp de decenii, Berlinul a trecut pe plan secund în ceea ce privește securitatea, politica lor externă s-a schimbat fundamental de la invazia rusă a Ucrainei din 2022.

Macron a precizat marți clar că este hotărât să salveze FCAS în ciuda turbulențelor din ultimul deceniu.

Într-un interviu acordat publicației Le Monde, el a răspuns „nu” când a fost întrebat dacă proiectul este mort, spunând: „Este un proiect bun și nu am auzit nimic din partea germană care să sugereze că nu este așa... Din partea mea, cred că lucrurile trebuie să meargă mai departe.”