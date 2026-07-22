Proiectul feroviar strategic care leagă România de Grecia a fost blocat în Bulgaria: Studiul pentru coridorul Dunăre–Egee a fost anulat

Prima și probabil cea mai gravă problemă este că printre opțiunile pe care candidații au trebuit să le analizeze au fost incluse rute prin Parcul Național Balcanii Centrali și nouă rezervații. Sursa foto: Getty Images

Compania Națională de Infrastructură Feroviară (NRIC) din Bulgaria a reziliat achiziția publică pentru studiile de pre-investiții ale viitorului coridor feroviar de la Dunăre la Marea Egee, după ce o reexaminare a constatat „o serie de defecte critice, contradicții și schimbări de traseu” în caietul de sarcini, scrie economic.bg.

Pentru România, rezilierea procedurii înseamnă o posibilă întârziere a unui proiect strategic de infrastructură din care țara noastră face parte, care ar urma să creeze o legătură feroviară pe axa România–Bulgaria–Grecia, facilitând transportul de mărfuri și pasageri către Marea Egee. Coridorul ar urma să pornească din nordul Bulgariei, în apropierea frontierei cu România, cel mai probabil în zona Ruse, și să traverseze Bulgaria spre Grecia. Reluarea proiectului va necesita însă refacerea studiilor și clarificarea traseului.

Care sunt problemele care au dus la reziliere

Printre problemele menționate se numără rutele inadmisibile din punct de vedere legal prin Parcul Național Balcanii Centrali și nouă rezervații, contradicțiile în domeniul de aplicare geografic, sarcinile care nu mai iau în considerare alte investiții în curs de pregătire, precum și lipsa finanțării garantate.

Prima și probabil cea mai gravă problemă este că printre opțiunile pe care candidații au trebuit să le analizeze au fost incluse rute prin Parcul Național Balcanii Centrali și nouă rezervații. Însăși NRIC a scris în specificațiile tehnice că construirea de instalații feroviare în aceste arii protejate este interzisă de Legea privind ariile protejate. În ciuda acestui fapt, opțiunile au fost incluse ca sarcini principale în achizițiile publice.

„Includerea unor opțiuni inadmisibile din punct de vedere juridic ca sarcini de bază pentru implementare compromite rezultatul final al serviciului și face ca cheltuirea fondurilor să fie ineficientă”, se arată în decizie.

Potrivit companiei, pregătirea unui studiu de pre-investiții pentru un amplasament care nu a putut primi o autorizație de construire din motive de mediu constituie o „încălcare a principiului eficienței în cheltuirea fondurilor publice”.

Aceasta este o abatere semnificativă de la ideea inițială. Proiectanții au trebuit să analizeze patru opțiuni principale pentru traversarea Munților Balcani – modernizarea liniei existente prin Tryavna și Dabovo, un nou tunel între Troyan și Hristo Danovo, un coridor prin Pleven și un posibil nou pod lângă Nikopol, precum și o nouă secțiune montană între Elena, Tvarditsa și Sliven prin pasul Vratnik.

Potrivit NRIC, lipsa de sincronizare cu planurile actuale face ca rezultatele așteptate să fie „strategic nesemnificative în această etapă”. Formularea este deosebit de grăitoare, deoarece, atunci când a fost anunțată procedura, conectivitatea internațională și nevoia de noi capacități între România, Bulgaria și Grecia s-au numărat printre principalele argumente pentru comandarea studiului.

După analizarea programului de investiții, NRIC a constatat, de asemenea, că unele dintre sarcinile din comandă sunt duplicate sau nu iau în considerare alte proiecte care se află deja într-un stadiu avansat de pregătire. Printre exemplele date se numără viitorul terminal intermodal din Ruse. Deși se presupune că pentru acesta va fi elaborat un proiect tehnic și construcția terminalului în sine, procedura încheiată a impus antreprenorului să determine zonele de atragere a mărfurilor și să justifice necesitatea investițiilor în intermodalitate.

Lipsa detaliilor tehnice

Compania a constatat, de asemenea, contradicții serioase în ceea ce privește domeniul de aplicare teritorial al sarcinii. În titlul achiziției publice, direcția ajunge până la granița cu Grecia. Cu toate acestea, specificațiile tehnice și anunțul includ studii către Turcia, precum și direcția către Marea Albă și Marea Marmara.

De asemenea, nu a fost suficient de clar ce înseamnă exact punctul de plecare „Dunărea/granița cu România”. O locație specifică a fost doar în apropierea orașului Ruse, fără a se stabili dacă planificatorii ar trebui să analizeze și alte locuri de-a lungul râului sau a frontierei terestră.

Potrivit NRIC în sine, aceste discrepanțe „creează ambiguitate pentru participanți în ceea ce privește limitele reale ale studiului și datele necesare pentru prognozele de trafic”.

Rezilierea nu înseamnă o respingere formală a ideii unui coridor feroviar de-a lungul axei centrale Nord-Sud. Aceasta oprește achiziția publică specifică și studiul inclus în aceasta. Cu toate acestea, motivele invocate afectează principalele elemente ale proiectului - posibilele rute, domeniul său de aplicare geografic, conexiunea cu alte investiții și sursa de finanțare. Prin urmare, posibila sa reluare ar necesita o revizuire completă a specificațiilor tehnice, priorități actualizate și, cel mai probabil, o nouă achiziție publică.