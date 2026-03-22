Propagandiștii ruși fac acuzații șocante: România și alte țări NATO creează "un coridor al morții" la Marea Neagră

Acuzații șocante în presa rusă la adresa României. Propagandiștii lui Vladimir Putin susțin, fără vreo dovadă, că ţara noastră ar pregăti alături de SUA și alte state NATO un aşa numit "coridor al morții" la Marea Neagră.

Articolul publicat de mk.ru, intitulat "Coridorul maritim al morții: Cortina de rachete a NATO din Letonia”, lansează o nouă conspirație în centrul căreia ar fi chiar România.

Propagandistii lui Putin scriu că statele NATO pun la cale un complot în România care presupune crearea unui "coridor" de sisteme de rachete antinavă. Publicația susține că scopul ar fi "crearea unor condiții pentru operațiuni țintite împotriva rutelor maritime rusești".

"Arcul de coastă al Mării Baltice, de la Norvegia până în Polonia, incluzând segmentul leton, se transformă într-o linie continuă de tip A2/AD - conceptul NATO de descurajare a unui adversar prin limitarea și împiedicarea accesului și a manevrelor cu ajutorul unei game de arme. Aceasta este capabilă să amenințe orice grup naval al Marinei Ruse care încearcă să-și părăsească bazele.

Desfășurarea sa pe scară largă devine un pilon al centurilor A2/AD din regiunea Mării Baltice, Mării Negre și Asia-Pacific. Acțiuni similare se conturează în Bulgaria și România, închizând flancul sudic. În combinație cu capacitățile de recunoaștere aeriană și spațială ale aliaților, se creează o situație în care orice manevră a navelor ruse în partea centrală sau vestică a apelor este anticipată și însoțită de amenințarea unor salve de foc din mai multe direcții", scrie în articol.

Rușii se declară îngrijorați că s-ar putea confruntă la un moment dat cu un sistem de rachete care s-ar întinde de la Marea Barents până la Marea Neagră.

"Alegerea sistemului NSM ca standard pentru Norvegia, Polonia, Germania, Marea Britanie, Țările de Jos, Spania, Belgia și Danemarca creează un sistem unificat de rachete, cu muniție, logistică și software comune. Pentru Rusia, aceasta înseamnă că, în cazul unei crize, nu se va confrunta cu o colecție de sisteme disparate, ci cu un singur organism de rachete care se întinde de la Marea Barents până la Marea Neagră", scriu propagandiștii ruși.

Așa zisele dezvăluiri continuă și cu acuzații la adresa SUA. Propagandistii spun că Washingtonul construiește efectiv o centură costieră globală de la Atlanticul de Nord până la Pacificul de Vest.

Rușii estimează că până în 2028 "capacitatea totală de producție a rachetelor antinava va depăși 1.000 de rachete pe an", acuzând că "acesta nu mai este un arsenal de rezervă, ci unul la scară industrială.''