Proteste anti și pro vaccinare în Australia. Zeci de mii de oameni au ieșit pe străzi

Câteva mii de oameni au ieșit sâmbătă pe străzile Australiei în semn de protest față de vaccinarea obligatorie împotriva COVID-19, valabilă doar în anumite regiuni și doar pentru unele categorii profesionale. În același timp, mulțimi mai mici s-au adunat pentru a susține măsurile care au făcut ca țara să fie una dintre cele mai inoculate din lume.

Aproape 85% dintre australienii cu vârsta de 16 ani și peste au fost complet vaccinați împotriva coronavirusului până la 19 noiembrie. În timp ce vaccinările la nivel național sunt voluntare, unele state și teritorii au impus vaccinarea pentru multe ocupații și au interzis celor nevaccinați să participe la anumite activități, precum mesele în oraș și concerte.

