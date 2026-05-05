„Putem și vom lovi”. Iranul amenință ca va ataca bazele militare din Europa

Publicat la 21:10 05 Mai 2026

Iranul a lansat un nou val de atacuri cu rachete și drone în Golful Persic și a atacat nave în strâmtoarea Ormuz, în timp ce un politician ultraconservator de la Teheran a amenințat că bazele militare europene puse la dispoziția SUA pot deveni „ținte legitime”. Marina americană a ripostat scufundând șase ambarcațiuni iraniene și a deschis un coridor de navigație liber de mine în strâmtoare, scrie Euronews.

Corpul Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC), care pare să ia deciziile la Teheran, a prezentat un nou plan de tranzit prin strâmtoare, în propriii termeni.

Planul ar putea, în practică, să extindă zona de monitorizare și control a IRGC dincolo de strâmtoarea Ormuz, până în zone la fel de îndepărtate ca Fujairah, în Emiratele Arabe Unite – o rută de tranzit esențială folosită de EAU pentru a ocoli strâmtoarea la exportul de petrol. Mișcarea a adus forțele în pragul unei confruntări cu trupele CENTCOM.

După această acțiune și lansarea a ceea ce președintele american Donald Trump a numit „Proiectul Libertatea”, luni după-amiază au apărut informații despre focuri de avertisment trase în direcția marinei americane.

Trump a declarat că mai multe ambarcațiuni rapide ale IRGC au fost scufundate, în timp ce comandantul US Central Command, amiralul Brad Cooper, a precizat că elicoptere militare americane au scufundat șase ambarcațiuni iraniene mici care vizau nave civile în strâmtoarea Ormuz.

Amiralul Cooper a anunțat că armata americană a curățat un coridor în strâmtoarea Ormuz, liber de mine iraniene, pentru ca navele să poată relua navigația. Marina americană instalează o „umbrelă defensivă” care include elicoptere și avioane de luptă pentru protecția cargourilor care părăsesc strâmtoarea.

Între timp, atacurile Iranului asupra Fujairahului și a altor ținte din EAU au atras condamnări pe scară largă din partea comunității internaționale, în special din partea statelor Consiliului de Cooperare al Golfului.

Liderii europeni aflați la Erevan pentru summitul Comunității Politice Europene au condamnat și ei acțiunile destabilizatoare ale Iranului în Golful Persic și și-au reafirmat sprijinul pentru EAU.

Emiratele Arabe Unite au anunțat că au interceptat luni 12 rachete balistice, trei rachete de croazieră și patru drone lansate din Iran.

O clădire rezidențială care adăpostea angajați în Oman a fost de asemenea vizată luni, au declarat oficiali, fără să ofere însă detalii despre incident.

Hossein Shariatmadari, politician de linie dură apropiat de defunctul ayatollah Ali Khamenei, ucis în atacurile americano-israeliene, a scris marți în cotidianul conservator iranian Kayhan că „bazele militare ale acelor țări europene care vor fi puse la dispoziția Americii pot și trebuie să devină ținte legitime și legale ale atacurilor noastre militare.”

Principalul conservator al Teheranului, care a adoptat anterior poziții dure pe tema acordului nuclear și a oricărei înțelegeri cu SUA, a mai precizat că „Europa este extrem de vulnerabilă la orice potențiale atacuri ale Republicii Islamice și are practic zero capacitate de a le rezista.”

În editorialul său din Kayhan, Shariatmadari a scris că țările europene „știu că le putem lovi și că, atunci când o facem, lovim din greu.”

Tot marți, președintele parlamentului iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf – care a condus delegația iraniană la singura rundă de negocieri desfășurată la Islamabad și pe care unii îl vedeau ca opțiunea preferată a lui Trump pentru un acord – a postat un mesaj pe X în care vorbea despre „consolidarea unei noi ecuații” în strâmtoarea Ormuz.

Susținând că situația actuală este intolerabilă pentru Statele Unite, în timp ce Iranul „nici măcar nu a început încă”, Ghalibaf a afirmat că „securitatea transportului maritim și a tranzitului energetic sub controlul Statelor Unite și al aliaților săi a fost compromisă de încălcarea încetării focului și de impunerea blocadei.”

„Mârșăviile lor vor fi însă curând oprite”, a adăugat el.

Explozie în sudul Iranului

Între timp, rapoarte de teren din interiorul Iranului indică o escaladare a tensiunilor.

Marți dimineață, agenția de presă Mehr a raportat un incendiu în portul Dayyer, din provincia Bushehr.

Citându-l pe Majid Omrani, șeful brigăzii de pompieri din Dayyer, agenția a scris că „în prezent, două ambarcațiuni comerciale din fibră de sticlă au luat foc, iar pompierii lucrează pentru stingerea incendiului.”

Acesta a spus că o cauză a incidentului nu va fi cunoscută până la finalizarea operațiunilor de stingere și că vor fi comunicate informații suplimentare în timp util.

Între timp, o serie de rezidenți din sudul Iranului, care se confruntă cu dificultăți de acces la internet, au postat mesaje pe rețelele sociale raportând explozii în Bandar Abbas și pe insula Qeshm.

Canalul de Telegram Vahid Online a raportat și el primirea de mesaje din partea mai multor locuitori din provincia Hormozgan, care au declarat că au auzit explozii.

Euronews nu a putut verifica independent aceste informații.