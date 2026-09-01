Putin a căzut și el pradă fenomenului „neuroslop”: clipuri false create cu AI. Liderul de la Kremlin crede că orcile se hrănesc cu urși

Președintele rus Vladimir Putin folosește o cască VR. Imagine de arhivă. Foto: Profimedia Images

Vladimir Putin ar putea fi ultima victimă a fenomenului online cunoscut sub numele de „neuroslop”, caracterizat prin videcolipuri false, create cu ajutorul Inteligenței Artificiale (AI) și distribuite pe rețelele sociale pentru a provoca și atrage atenția, informează The Moscow Times.

Recent, Putin a comparat războiul din Ucraina cu o confruntare dintre balenele ucigașe (orci), care vânează și ucid urși polari.

Liderul de la Kremlin a spus că elevilor și copiilor ruși trebuie să li se explice de mici „în ce fel de lume trăim” și a dat ca exemplu lanțul trofic în baza căruia balenele ucigașe ajung să se hrănească cu urși polari.

„Aceste balene ucigașe mânăncă puii de urs. Țâșnesc pur și simplu în mijlocul lor și îi sfâșie în bucâți. Ce interesant. Copiilor ar trebui să li se explice lucrurile astea, pentru a înțelege în ce lume trăim și că noi desfășurăm în prezent o operațiune militară specială”, a spus Putin, citat de TASS.

Conform BBC, nu există niciun caz confirmat până în prezent care să documenteze științific existența unui urs ucis sau mâncat de o balenă ucigașă.

În schimb, pe internet au apărut mai multe clipuri, create cu ajutorul AI, care ar surprinde o „luptă” între astfel de animale.

De asemenea, nu a fost documentat niciun caz al unei orci care să atace vreun urs polar în niciun studiu realizat de Asociația Internațională pentru Cercetarea și Managementul Urșilor.

Oamenii de știință au documentat până în prezent doar „legături alimentare indirecte” între aceste două specii care, într-adevăr, ajung să se „intersecteze” tot mai mult, ca urmare a topirii calotelor polare. Biologii de la Universitatea din Alberta din Canada au admis că urșii ajung să mănânce uneori resturile de pradă vânate de balenele ucigașe.