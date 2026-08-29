Putin a testat cea mai nouă maşina rusească, fabricată cu tehnologie din China. Cum arată SUV-ul şi reacţia preşedintelui rus

1 minut de citit Publicat la 13:01 29 Aug 2026 Modificat la 13:04 29 Aug 2026

Putin a testat cea mai nouă maşina rusească. Sursa foto: captură video

Preşedintele Rusiei, Vladimir Putin, a testat cel mai nou model de maşină de producţie rusească, dar construită integral cu tehnologie şi design chinezeşti. Maşina este o Volga K50, fabricată la Nijni Novgorod.

SUV-ul Volga K50 a fost supus unui test-drive inedit, realizat din perspectiva șoferului: președintele rus Vladimir Putin s-a aflat la volanul vehiculului în timpul unei vizite de lucru la Nijni Novgorod, pe 28 august. După parcurgerea traseului, Putin a remarcat rularea lină, silențiozitatea habitaclului și ușurința în manevrare.

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După ce a examinat vizual maşinile, Putin a testat mai întâi locurile șoferului și pasagerului din modelul K50, apoi s-a urcat el însuși la volan și a condus crossover-ul dintr-o hală de producție în alta, însoțit de un reprezentant al companiei.

După test, jurnaliștii l-au întrebat pe preşedintele rus ce impresii are. Putin a apreciat pozitiv comportamentul mașinii: a remarcat fluiditatea rulării și nivelul scăzut de zgomot din habitaclu, descriind direcția ca fiind foarte ușor de manevrat.

Interesantă a fost şi reacția angajaților fabricii când l-au văzut pe Putin la volan. Preşedintele rus a glumit că aceştia au crezut el abia începea să învețe să conducă mașina.