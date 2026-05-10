Putin amenință Armenia cu "scenariul Ucrainei” dacă insistă cu aderarea la UE: "Nu e nevoie să ducem lucrurile la extrem”

Vladimir Putin a sugerat că Armenia ar putea avea soarta Ucrainei, dacă va urmări în continuare aderarea la Uniunea Europeană. El a precizat că autoritățile de la Erevan ar trebui să organizeze un referendum în acest sens, potrivit The Moscow Times.

Președintele Vladimir Putin a făcut declarațiile într-o conferință de presă care a urmat Paradei de Ziua Victoriei de la Moscova . El a spus că problema „necesită o atenție specială”. „Ar fi corect, atât pentru popor, cât și pentru noi, în calitate de principal partener economic al lor, să luăm o decizie cât mai curând posibil, de exemplu, prin organizarea unui referendum. Nu este treaba noastră, dar ar fi logic să organizăm un referendum și să-i întrebăm pe cetățenii armeni care ar fi alegerea lor”, a spus el. Atunci am putea urmări „un divorț blând, inteligent și reciproc avantajos”.

Putin a subliniat, de asemenea, că războiul împotriva Ucrainei a început „odată cu intrarea sau tentativa de intrare a țării în UE”. El a afirmat că o serie de evenimente și refuzul fostului președinte Viktor Ianukovici de a integra Ucraina în UE au dus la o „lovitură de stat”, care a culminat cu „incidentul Crimeii, poziția sud-estului Ucrainei și acțiunile militare”. „Prin urmare, nu este nevoie să împingem lucrurile la extrem; trebuie pur și simplu să spunem în timp util ce vom face. Nu este nimic special aici. Totul trebuie calculat. Partea armeană trebuie să calculeze și noi trebuie să calculăm”, a declarat președintele.

Putin a adăugat că aceasta este o „problemă serioasă” și a menționat că planurile Armeniei de aderare la UE ar putea deveni subiect de discuție la summitul UEEA.

Parlamentul armean a aprobat o lege pentru a începe procesul de aderare a țării la UE în primăvara anului 2025. În august, Pașinian a declarat că Erevanul s-ar putea retrage din Uniunea Economică Eurasiatică (UEEA), deoarece țara aspiră la integrarea europeană. „Înțelegem că apartenența simultană atât la Uniunea Europeană, cât și la Uniunea Economică Eurasiatică este imposibilă. Când va veni momentul să facem alegerea finală, vom lua decizia corespunzătoare”, a subliniat el.

La începutul acestei săptămâni, la Erevan a avut loc summitul Comunității Politice Europene (CPE), la care au participat reprezentanți din aproape 50 de țări. Președintele francez Emmanuel Macron, care a participat la reuniune, a remarcat schimbările politice din țară și l-a lăudat pe Pașinian pentru angajamentul său față de „integrarea europeană”.

Pe 4 mai, președintele Volodimir Zelenski a sosit la summit, provocând o reacție vehementă la Kremlin. Purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe, Maria Zaharova, a acuzat Erevanul de „acțiuni împotriva Rusiei”, a amenințat cu o „complicație gravă” în relațiile bilaterale și a criticat primirea „foarte călduroasă” a lui Zelenski.

„Desigur, probabil ne-am fi așteptat la o clarificare din partea Erevanului”, a declarat duminică purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, comentând pe această temă. El a numit „anormal” faptul că Armenia i-a oferit lui Zelenski „o platformă pentru declarații complet anti-ruse”. Peskov a considerat că acest lucru „nu se potrivește cu spiritul relațiilor noastre cu Erevanul”.