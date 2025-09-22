Putin îi propune lui Trump să prelungească New START. Acordul pentru arme nucleare urmează să expire

Foto: Getty Images

Vladimir Putin a declarat, luni, că ar vrea prelungirea cu un an a ultimului tratat de control al armelor nucleare dintre Statele Unite și Rusia, dacă și Donald Trump va fi de acord cu acest lucru, relatează Reuters, citat de Agerpres. Acest tratat limitează numărul de arme nucleare pe care le poate deține fiecare dintre cele două puteri.

Noul Tratat de Reducere a Armelor Strategice, sau Noul START, care limitează numărul de focoase nucleare strategice pe care Statele Unite şi Rusia le pot desfăşura, precum şi desfăşurarea de rachete terestre şi submarine şi bombardiere pentru a le lansa, urmează să expire pe 5 februarie 2026.

Cu puţin peste patru luni până la expirarea sa, din cauza divergenţelor privind războiul din Ucraina, Rusia şi SUA nu au început discuţiile privind reînnoirea sau revizuirea tratatului, deşi Trump a vorbit despre dorinţa sa de a încheia un nou acord de control al armelor nucleare.

Putin a declarat la o reuniune a Consiliului de Securitate al Rusiei că este pregătit pentru prelungirea Noului Tratat START cu un an, în interesul neproliferării globale şi pentru a stimula dialogul cu SUA cu privire la succesorul actualului tratat, dacă Trump ar fi gata să facă acelaşi lucru.

„Rusia este pregătită să continue să respecte limitele numerice centrale prevăzute în Noul Tratat START timp de un an după 5 februarie 2026”, a declarat Putin.

„Ulterior, pe baza unei analize a situaţiei, vom lua o decizie cu privire la menţinerea acestor restricţii autoimpuse voluntar”, a adăugat el.

„Credem că această măsură va fi viabilă doar dacă Statele Unite acţionează într-un mod similar şi nu iau măsuri care subminează sau încalcă echilibrul existent al capacităţilor de descurajare”, a mai spus Putin.