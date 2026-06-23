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Vladimir Putin susține că NATO „se pregătește activ pentru un război împotriva Rusiei” și le-a transmis absolvenților academiilor militare ruse reuniți la Kremlin „să fie pregătiți operațional”, relatează dpa și Reuters, citate de Agerpres.

Potrivit lui Putin, până acum, membrii Alianței Nord-Atlantice se limitaseră la a sprijini Ucraina, însă, în prezent, în Occident se „vorbește deschis despre pregătirea unui război contra Rusiei și despre sporirea bugetelor militare”.

Dictatorul rus a spus că statele NATO și UE „folosesc afirmații false despre o amenințare militară dinspre Rusia pentru a justifica militarizarea lor”.

În prezent, aproximativ 40% din cheltuielile bugetare ale Rusiei merg către armată, dotări militare și securitate. Putin a reluat din nou teza „lumii multipolare”, în traducere - o lume în care marile puteri să aibă sfere de influență pe care să le poată controla prin relații de vasalitate, iar Rusia să fie considerată o astfel de mare putere, în ciuda faptului că are o economie neperformantă, schilodită de un război pe care nu-l poate câștiga în fața Ucrainei și că a fost forțată să accepte transformarea de facto într-un vasal al Chinei.

„În același timp, suntem pregătiți să răspundem operațional și adecvat la toate amenințările interne și externe”, a spus dictatorul de la Moscova.

El a mai susținut că Rusia este pregătită pentru tratative de pace cu Ucraina pe baza rezultatelor obținute la Istanbul în 2022. Potrivit dictatorului, bombardamentele ucrainene asupra „țintelor civile” nu pot influența situația pe front. Ucraina nu a atacat, până în acest moment, ținte civile din Rusia.