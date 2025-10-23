Putin le cere tinerilor să lase educația și cariera și să se apuce de făcut copii: "Familiile de țărani aveau câte zece membri"

Potrivit lui Putin, sarcina guvernului este să se asigure că familiile cu trei sau mai mulți copii devin normale. Foto: Hepta

Vladimir Putin le-a cerut tinerilor "să lase educaţia şi cariera" şi să facă copii, dând exemplu "familiile de ţărani" care aveau "câte zece membri". El a subliniat că rușii nu ar trebui să amâne această problemă "pe mai târziu", scrie Moscow Times.

În cadrul Consiliului pentru Implementarea Politicii Demografice și Familiale de Sta,t președintele Vladimir Putin i-a îndemnat pe tineri să înceapă să facă copii și le-a recomandat să urmeze exemplul familiilor de țărani "care aveau câte 10 membri". El a subliniat că rușii nu ar trebui să amâne această problemă "pe mai târziu", concentrându-se doar pe educație sau carieră. Potrivit lui Putin, sarcina guvernului este să se asigure că familiile cu trei sau mai mulți copii devin normale și, pentru acest lucru, trebuie să lucreze la "atitudinile valorice" ale cetățenilor.

La aceeaşi reuniune, viceprim-ministrul Tatiana Golikova a anunţat că Rusia va lansa un nou registru care va conţine date despre femeile însărcinate şi sugari. Acesta va fi gestionat ca parte a unui registru federal pentru 12 tipuri de boli.

Golikoba a precizat că registrul este creat pentru a "monitoriza situația" în sănătatea maternă și infantilă, scop ce va contribui la îmbunătățirea calității îngrijirii medicale, creșterea eficacității măsurilor de sprijin de stat și facilitarea deciziilor manageriale necesare pentru atingerea indicatorilor demografici doriți.

Inițial, registrul urma să includă date despre pacienți cu 12 tipuri de boli, precum diabet, neoplasme maligne, tulburări de comportament și altele. Acesta va fi administrat de Ministerul Sănătății din Rusia, utilizând Sistemul Informațional de Stat Unic în Domeniul Sănătății. De asemenea, datele din bazele de date ale organizațiilor medicale publice și private vor fi transferate în registru.

Golikova a raportat că, pe parcursul celor nouă luni ale anului 2025, proporția femeilor care au solicitat avorturi la unități medicale de stat și care au decis în cele din urmă să își continue sarcinile a fost de 28%. Ea a descris această cifră drept "una foarte bună", dar a subliniat că există încă loc pentru îmbunătățiri.

În iulie 2024, Rusia a lansat un registru al familiilor numeroase. În aprilie 2025, acesta cuprindea 2,7 milioane de astfel de gospodării.

Autoritățile încearcă să stimuleze rata natalității, care a scăzut la cel mai scăzut nivel din ultimii 200 de ani. Potrivit Rosstat, în Rusia s-au născut 1,222 milioane de copii în 2024, cea mai mică cifră înregistrată din 1999. Comparativ cu 2023, acest număr a scăzut cu 3,4% și cu mai mult de o treime față de 2014. Din ianuarie până în martie 2025, numărul nașterilor a scăzut cu încă 11.500, ajungând la 288.800. De atunci, Rosstat a încetat să mai publice date demografice detaliate.