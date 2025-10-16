Un deputat din partidul lui Putin propune sărăcirea rușilor ca soluție la criza demografică: „Dacă trăiesc bine, au mai puțini copii”

Oleg Matveiciov, care a propus „sărăcirea rușilor” ca soluție la problema demografică. Foto: Profimedia Images

Un deputat din Duma de Stat, parlamentul fictiv al Rusiei, a propus o soluție radicală la criza demografică cu care se confruntă țara. Oleg Matveiciov, membrul în partidul „Rusia Unită” al lui Vladimir Putin, susține că pentru a crește natalitatea este nevoie să fie „scăzut nivelul de trai” al populației, conform The Moscow Times.

„Trebuie să abandonăm odată pentru totdeauna dogma conform căreia problemele demografice pot fi rezolvate prin îmbunătățirea condițiilor materiale. Toată experiența globală arată exact contrariul: cu cât oamenii trăiesc mai bine, cu atât au mai puțini copii. Cele mai mari rate ale natalității se găsesc în țările sărace, iar cele mai proaste se găsesc în țările bogate”, a spus oficialul rus.

Deputatul a criticat, de asemenea, ideea de a oferi sprijin financiar familiilor cu copii: „Toate aceste discuții despre «dați-ne apartamente, dați-ne ajutoare, apoi ne vom îndura să avem copii» - totul este doar o minciună”.

Unii deputați ruși cer interzicerea avortului

Matveciov a comparat avorturile cu pierderile militare, menționând că „mor tot atâtea persoane ca în Al Doilea Război Mondial”.

„După legalizarea avortului în URSS, noi înșine am ucis mai mulți oameni decât Hitler”, a susținut el. Deputatul s-a plâns de faptul că rușii „trăiesc în prezent” și „vor să obțină totul de la viață”, în timp ce femeile prioritizează, acum, cariera în detrimentul familiei, „fapte” pentru care, a spus el, „nimeni nu va scăpa de pedeapsă”.

În timpul discuției, colegul lui Matveiciov, Vitali Milonov, a afirmat că, cel mai adesea, bărbații sunt cei care presează femeile să facă avorturi. Milonov a adăugat că „un bărbat adevărat nu va permite niciodată un avort: îl va interzice acasă, nu te va lăsa să ieși în oraș, dar nu te va lăsa să avortezi”.

Un alt deputat, Nikolai Nikolaev, a acuzat Rusia că „își imită adversarii ultra-liberali” și a cerut „luptă împotriva deficienței fundamentale a sistemului”. El a spus că etica rusă este „bazată pe ortodoxie” și, prin urmare, „viața unui copil trebuie recunoscută chiar înainte de naștere”.

Preotul Fiodor Lukianov a vorbit și el la dezbaterea legislativă, comparând dreptul femeilor la avort cu planul nazistului Heinrich Himmler de a extermina populația sovietică prin promovarea avortului și a contracepției. El a propus încheierea cooperării Rusiei cu Organizația Mondială a Sănătății, deoarece OMS recunoaște dreptul femeilor la avort.

Prăbușire demografică în Rusia

Astfel de inițiative sunt exprimate pe fondul unei deteriorări rapide a situației demografice din țară. Potrivit Rosstat, în primul trimestru al anului 2025, numărul nașterilor a scăzut cu 4% față de anul precedent, ajungând la 288.800 de copii.

Acesta, potrivit demografului Alexei Raksha, a fost cel mai scăzut nivel din secolele al XVIII-lea și al XIX-lea și până astăzi. În 2024, în Rusia s-au născut 1,222 milioane de copii, cel mai mic număr din 1999. Numărul deceselor a totalizat peste 1,8 milioane, iar declinul natural al populației pentru anul respectiv a fost de aproape 600.000. Pe baza acestor cifre, autoritățile au clasificat date detaliate privind rata natalității și populația totală.

Între timp, proiectul național „Demografie”, lansat de Vladimir Putin în 2018, nu a produs rezultatele scontate: între 2018 și 2023, rata mortalității a depășit rata natalității cu 3,4 milioane de persoane .