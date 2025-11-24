Putin oferă Chinei zăcămintele de litiu, tantal și niobiu din Siberia, pentru că nu are bani să le extragă și să le transporte

Clusterul de cercetare și producție pentru metale rare Angara-Yenisei urmează să fie înființat în sudul regiunii Krasnoiarsk până în 2030. Foto: Profimedia Images

Autoritățile ruse sunt pregătite să ofere companiilor chineze un contract pentru construcția căii ferate Kuragino-Kizil în Siberia, în schimbul dreptului investitorilor chinezi de a dezvolta zăcăminte de metale rare și pământuri rare în regiune, a declarat pentru Kommersant Vladimir Donskik, reprezentantul special al șefului statului republicii Tuva. Potrivit acestuia, acorduri similare de tip „infrastructură contra resurse” sunt deja utilizate de China în Mongolia. Mai exact, această schemă va fi utilizată pentru construirea unei căi ferate în toată țara, cu acces la punctul de trecere a frontierei ruso-mongole dintre Tsagan Tolgoi în Tuva și Arts-Suur în Mongolia.

Drumul Kuragino-Kizil este destinat să devină parte a Coridorului Central de Transport Eurasiatic (CETC), care va conecta Rusia, provinciile vestice ale Mongoliei și Regiunea Autonomă Uigură Xinjiang din China. Acordul inițial pentru construirea drumului de 410 kilometri a fost semnat în 2008 cu fostul senator Serghei Pugachev. Drumul era planificat să conecteze zăcământul Elegest, cu rezervele sale de 855 de milioane de tone de cărbune cocsificabil, la rețeaua feroviară. Cu toate acestea, proiectul nu a fost încă lansat.

Potrivit lui Donskik, ca parte a acordului de construcție a drumurilor, companiile chineze ar putea obține acces la exploatarea metalelor rare din zăcămintele Ulug-Tanzek și Aryskan. În același timp, la îndrumarea lui Vladimir Putin, clusterul de cercetare și producție Angara-Yenisei urmează să fie înființat în sudul regiunii Krasnoiarsk până în 2030, pentru a permite un ciclu complet de prelucrare a metalelor rare. Dezvoltarea clusterului necesită infrastructură de transport, dar bugetul federal și Căile Ferate Ruse au o capacitate limitată, a subliniat Donskik. El a adăugat că firmele chineze ar putea fi condiționate de înființarea unei societăți mixte cu un partener rus și de furnizarea de tehnologii pentru îmbogățirea minereurilor polimetalice complexe de care Rusia nu dispune.

Zăcământul Ulug-Tanzek deține a doua cea mai mare rezervă de litiu din Rusia (665.500 de tone). Licența pentru zăcământul Aryskan, care conține niobiu și tantal, este, de asemenea, nedeținută. Între timp, potențialul de investiții numai pentru zăcământul Ulug-Tanzek este de cel puțin 20 de miliarde de ruble, potrivit Elenei Latsko, partener manager al S+Consulting. Căile Ferate Ruse au raportat că evaluează în prezent fezabilitatea formării Coridorului Central de Transport Electric (CETC), care ar implica construirea liniei Kuragino-Kizil-Tsagan Tolgoi, și apoi traversarea Mongoliei până la granița cu China.

„Infrastructura în schimbul resurselor” este o strategie utilizată de China, în special în Africa, spune Kamilla Naidina, avocat în cadrul firmei de avocatură Vegas Lex, specializată în politici antitrust și practică regulată . Cu toate acestea, ea observă că o astfel de practică nu este reglementată în Rusia. Între timp, Andrei Golinei, directorul Unității de Inginerie Chimică de la Rosatom Nauka, a remarcat că este puțin probabil ca China să fie interesată să dezvolte procesarea profundă a metalelor din pământuri rare în Rusia. Beijingul va prelua controlul asupra bazei de materii prime, dar nu va permite dezvoltarea unei piețe interne pentru tehnologiile de materii prime cu valoare adăugată ridicată, lăsând Rusia dependentă de produsele chinezești, a concluzionat Golinei.