Putin spune că Rusia e pregătită pentru un război cu Europa: „Nu ne dorim. Nu va exista niciun învingător”

Vladimir Putin. sursa foto: Getty

Vladimir Putin a spus, joi, că Rusia este pregătită pentru un război cu Europa, deși nu își dorește un astfel de conflict. Liderul rus a spus că cei care își doresc un astfel de război „n-au decât să se pregătească”, dar a avertizat că într-un astfel de scenariu nimeni nu va ieși învingător. . În același timp, Putin a amenințat subtil că situația din Marea Baltică ar putea ajunge ca în Strâmtoarea Ormuz.

Vladimir Putin a comentat convorbirea telefonică de 90 de minute pe care a avut-o cu liderii Norvegiei și Finlandei, insistând că ei au inițiat discuția.

„La începutul conversației, ei (n.r. - Alexander Stubb și Jonas Gahr Støre) au spus de la bun început că nu reprezintă UE ca organizație. M-au sunat în numele țărilor lor. Apelul a fost, într-adevăr, inițiat de ei. A fost atinsă o serie de chestiuni. Știu că ei (n.r. - Stubb și Støre) au fost criticați de unii. Dar nu este treaba noastră să evaluăm dacă a fost bine sau rău (n.r. - că au purtat această convorbire). Eu cred că a fost un lucru corect”, a spus Putin.

Putin on Europe: Many are talking about preparing for war by 2030. First of all, we are ready, but we do not want any war with Europe. If they want to prepare, let them prepare. If things go too far, there will be no winners at all. Let no one forget that. https://t.co/znNkQ11Dy1 — Clash Report (@clashreport) October 29, 2026

Liderul rus a declarat că Moscova susține orice măsuri menite să restabilească relațiile cu țările europene.

„Așa cum am spus întotdeauna, susținem orice pași vizați spre restabilirea unor relații depline și adecvate cu țările europene, fie cu toate, sub forma UE, fie pe bază bilaterală. Vă rog, cum își doresc ei”, a spus Putin.

În ceea ce privește avertizările că rușii s-ar pregăti de o nouă invazie pe teritoriul Europei în 2030, Vladimir Putin a insistat că Rusia nu își dorește un război cu Europa, deși „e pregătită” pentru un astfel de scenariu.

„Mulți (n.r. - din Europa) vorbesc despre pregătirea pentru un război până în 2030. Este bine sau rău? În primul rând, noi suntem pregătiți. Dar nu ne dorim un război cu Europa. Dacă vreunul dintre ei și-l dorește, n-au decât să se pregătească. Însă nu și-au atins scopul de a provoca o înfrângere strategică Rusiei și este puțin probabil ca acest lucru să fie posibil până în 2030. Iar dacă lucrurile merg prea departe, nu va exista niciun învingător. Să nu uite nimeni acest lucru”.

În același timp, Putin a amenințat subtil că situația din Marea Baltică ar putea ajunge ca în Strâmtoarea Ormuz.

„S-a spus că Finlanda, la fel ca multe alte țări europene, urmărește și speră ca toate părțile să respecte dreptul maritim internațional. Noi susținem această abordare. Pentru că, altfel, în Marea Baltică se va ajunge la o situație similară celei din Strâmtoarea Ormuz. Își dorește cineva ca situația din Marea Baltică să fie la fel ca în Golful Persic sau în Strâmtoarea Ormuz? Nu știu. Noi nu ne dorim acest lucru, dar vom răspunde oricărei provocări”, a spus liderul Kremlinului.

Președintele finlandez Alexander Stubb și prim-ministrul norvegian Jonas Gahr Støre au avut o conversație telefonică cu Vladimir Putin, marți, 27 octombrie, potrivit site-ului Biroului Prezidențial Finlandez. Apelul a fost inițiat de liderii europeni, care se consultaseră anterior cu Ucraina.

Scopul conversației a fost de a-i transmite lui Putin „mesajele Ucrainei despre viitoarele discuții de pace de la Abu Dhabi” și de a solicita încetarea ostilităților și continuarea discuțiilor de pace.