Discuția de 90 de minute cu Putin a provocat controverse în Europa. Mesajul Kievului: „Nu mai avem timp”

Ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sîbiga, spune că țara sa "nu mai are timp" în războiul cu Rusia. Foto: Hepta

Ministrul ucrainean de externe Andrii Sîbiga a respins, miercuri, criticile din partea mai multor susținători ai Kievului, după discuția purtată marți de doi lideri europeni cu președintele rus Vladimir Putin, scrie agenția EFE, citată de Agerpres. Președintele finlandez Alexander Stubb și premierul norvegian Jonas Gahr Store au încercat să aibă cu liderul rus o discuție despre pacea în Ucraina. În schimb, Putin le-a reiterat celor doi poziția rusă despre cauza conflictului, care ar fi fost declanșat de extinderea NATO spre est.

Andrii Sîbiga a admis că discuția telefonică de marți "putea fi mai bine coordonată", dar a atras atenția că țara sa nu poate pierde timpul în dezbateri "interminabile" despre cine ar trebui să reprezinte "vocea" Europei.

"Ucraina dorește să pună capăt acestui război. Încercăm să profităm de orice oportunitate. Prin urmare, salutăm această conversație. O considerăm un pas înainte în eforturile noastre de pace", a declarat ministrul ucrainean la Consiliul Nordic, a cărui reuniune se desfășoară până joi la Helsinki.

Convorbirea telefonică a președintelui finlandez și a premierului norvegian "a fost coordonată cu noi", a confirmat ministrul ucrainean de externe. "Cei doi lideri i-au putut transmite președintelui rus viziunea și semnalele președintelui ucrainean Volodimir Zelenski", a adăugat Andrii Sîbiga.

Ministru ucrainean: Nu mai avem timp

șeful diplomației ucrainene s-a pronunțat "pentru continuarea acestui tip de discuții" între liderii europeni și Putin. El a răspuns și la scepticismul exprimat de unii lideri europeni, în special premierii danez și suedez, Mette Frederiksen și Ulf Kristersson, care spun că nu ar trebui discutat cu Putin atât timp cât acesta nu oprește războiul și nu se retrage din Ucraina.

"Probabil că avem nevoie de o mai bună coordonare. Însă timpul este limitat, iar noi în Ucraina avem o altă percepție asupra timpului. Nu mai avem timp", a subliniat ministrul ucrainean.

"Trebuie să ne accelerăm eforturile de pace și trebuie să definim noul rol al Europei. Nu avem nevoie de dezbateri interminabile despre cine va reprezenta Uniunea Europeană - grupuri ad-hoc sau foști lideri. Avem nevoie de o politică a unei singure voci. De aceea, această discuție telefonică a fost cu adevărat importantă și o apreciem", a insistat Sîbiga.

Premier norvegian: SUA nu ar trebui să fie singura "voce" în discuțiile cu Rusia

La rândul lor, cei doi lideri nordici care au discutat cu Putin au precizat că nu sunt mediatori și că nu vorbesc în numele întregii Europe, ci în calitate de lideri ai unor țări care au granițe cu Rusia.

În plus, șeful guvernului norvegian a opinat, miercuri, într-o declarație pentru postul de radio NRK, că Statele Unite nu ar trebui să fie "singura voce" în discuțiile cu Rusia.

Premierul Jonas Gahr Store a mai menționat că în convorbirea cu Putin, planificată inițial pentru 20 de minute, dar care a durat 90 de minute, el și președintele finlandez Alexander Stubb i-au transmis liderului de la Kremlin mesajul că trebuie să înceteze atacurile asupra infrastructurii energetice ucrainene, să permită transporturile de cereale ucrainene prin Marea Neagră, să facă progrese în schimburile de prizonieri. Ei i-au mai cerut să accepte un armistițiu larg, una dintre cererile lui Zelenski respinse constant de Putin.

De partea sa, președintele rus i-a avertizat în discuție pe cei doi lideri nordici că obținerea unei păci juste și durabile în Ucraina "va fi posibilă numai dacă interesele legitime ale Federației Ruse vor fi luate în considerare pe deplin și necondiționat". Putin a invocat ceea ce, în opinia sa, reprezintă "politica de confruntare a țărilor din UE și NATO, care conduce la prelungirea acțiunilor militare" pe frontul ucrainean.