Putin taie bani de la Sănătate pentru a finanța războiul din Ucraina. Kremlinul: ”Rușii acceptă sacrificiile”

2 minute de citit Publicat la 22:48 02 Oct 2025 Modificat la 22:53 02 Oct 2025

Fiecare a treia rublă din bugetul federal rus va finanța războiul din Ucraina. În imagine: tun autopropulsat rusesc 2S7M Malka pe frontul din Ucraina. Foto: Hepta

Autoritățile ruse se pregătesc să reducă finanțarea proiectelor esențiale din domeniul sănătății pentru a economisi bani destinați cheltuielilor militare, scrie The Moscow Times.

Sursa citată notează că o treime din bugetul federal pe 2026 va merge să finanțeze războiul din Ucraina.

Concret, cheltuielile pentru programul național "Viață lungă și activă" vor fi reduse cu 26% în 2026, conform unei notei explicative la legea bugetului, publicată în baza de date a Dumei de Stat.

"Viață lungă și activă" are ca obiective creșterea speranței de viață a populației la 81 de ani, combaterea cancerului, diabetului și hepatitei și construirea de spitale. Programul va pierde aproape 100 de miliarde de ruble din finanțare, fiind redus de la 372,7 la 274,2 miliarde de ruble.

Însă cea mai radicală reducere, de 2,3 ori, o va înregistra programului regional de modernizare a asistenței medicale primare. Acesta implică ridicarea a mii de clinici ambulatorii. În loc de 123,3 miliarde de ruble, cât i-au fost acordate în 2025, acestui program îi vor reveni în 2026 doar 53,2 miliarde.

Și alte proiecte sanitare au fost amputate.

Proiectul federal "Combaterea Bolilor Cardiovasculare" este ajustat cu 2,5%, până la 11,3 miliarde de ruble. Cel dedicat combaterii bolilor oncologice pierde 3,1%, până la 144,5 miliarde de ruble.

Proiectul federal "Combaterea Diabetului" rămâne fără 13% din finanțare, fiindu-i alocate 8,4 miliarde de ruble în 2026, față de 9,6 miliarde de ruble în acest an.

Contabilii lui Putin au tăiat și finanțarea programului de stimulare a natalității

Cheltuielile pentru dezvoltarea sistemului de asistență medicală de urgență în Rusia urmează să fie diminuate cu 28%, de la 19,7 la 14,3 miliarde de ruble.

Vor fi reduse cu 13% chiar și proiectele din cadrul programului național "Familia", conceput pentru a stimula rata natalității, care în acest an a atins noi minime în istoria modernă a țării.

Noul buget arată că populația rusă va plăti pentru războiul dus de Putin în Ucraina, subliniază Alexandra Prokopenko, cercetătoare la Centrul Carnegie Rusia Eurasia.

Fondurile economisite sunt necesare pentru bugetul Apărării Naționale, care va reprezenta 29% din bugetul de stat, sau aproape 13 trilioane de ruble.

Rusia finanțează războiul și structurile militare cu 40% din bugetul de stat. Peskov: Rușii acceptă sacrificiile

Adăugând cheltuielile cu poliția, Garda Națională și serviciile speciale, forțele de securitate din Rusia vor consuma 38% din buget, sau aproape 17 trilioane de ruble.

Majoritatea rușilor îl susțin pe Vladimir Putin și sunt dispuși să accepte dificultăți, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, în ajunul depunerii proiectului legii bugetului în Duma de stat.

"Acesta este un fapt absolut incontestabil și binecunoscut. Sunt cei care îl susțin pe președintele Putin pregătiți să accepte orice povară suplimentară în circumstanțele actuale? Nu am nicio îndoială că sunt", a spus Peskov.