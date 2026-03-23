R. Moldova: Procurorii cer 25 de ani de închisoare pentru oligarhul prorus Vladimir Plahotniuc

1 minut de citit Publicat la 19:05 23 Mar 2026 Modificat la 19:06 23 Mar 2026

Vladimir Plahotniuc, pe vremea când încă nu fusese capturat și adus în Republica Moldova. Procurorii au cerut 25 de ani de închisoare în cazul său. FOTO: Hepta

Procurorii din Republica Moldova au cerut, luni, o pedeapsă de 25 de ani de închisoare pentru oligarhul Vladimir Plahotniuc, extrădat din Grecia în septembrie anul trecut și judecat pentru delapidarea unui miliard de dolari, relatează Agerpres, care citează AFP.

Procuratura a solicitat pedeapsa în cadrul audierii în instanța care judecă acest caz de crimă organizată, fraudă și spălare de bani, a cărui consecință a fost "dispariția", în 2014, a unui miliard de dolari din sistemul bancar național, echivalentul a 15% din PIB-ul țării.

"Pedeapsa corespunde maximului prevăzut în prezent de Codul Penal moldovenesc", a subliniat procurorul Alexandru Cernei.

Plahotniuc, în vârstă de 60 de ani, nu a fost prezent la audiere, dar avocatul său, Lucian Rogac, a denunțat acuzațiile ca fiind "nefondate".

În februarie, când a fost prezent în fața judecătorilor, inculpatul a susținut că dosarul este "politic" și că acuzațiile au fost "complet fabricate".

Plahotniuc a fost sancționat de UE pentru acțiuni de destabilizare a țării înainte de alegeri

Fost membru al Parlamentului de la Chișinău și fondator al Partidului Democrat, acuzat că a controlat în mod ocult instituții-cheie din Republica Moldova, Plahotniuc a fugit din țară în 2019, într-o perioadă în care era anchetat în mai multe dosare.

Cele mai multe dintre activitățile sale sunt suspectate că au fost întreprinse la ordinul sau în favoarea Kremlinului, notează presa internațională.

La mijlocul lunii iulie anul trecut, Uniunea Europeană a anunțat sancțiuni împotriva sa și a altor șase persoane proruse, acuzate că încearcă să destabilizeze Republica Moldova înainte de alegerile din septembrie, câștigate în cele din urmă de Partidul Acțiune și Solidaritate, fondat de Maia Sandu.

Plahotniuc a fost arestat la sfârșitul lunii iulie pe aeroportul din Atena, în urma unei notificări roșii emise de Interpol, în timp ce încerca să ajungă la Dubai, conform autorităților moldovene.