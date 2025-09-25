Oligarhul ”Plaha”, adus în cătușe la Chișinău. O istorie sulfuroasă, cu devalizări și acuzații de asasinate la comandă

Plahotniuc a fugit din Republica Moldova în 2019. Foto: captură Antena 3 CNN

După o săptămână plină de tensiuni, anchete jurnalistice, sute de percheziţii şi dezvăluiri, care plasează serviciile de informaţii ale Federaţiei Ruse în mijlocul Republicii Moldova, astăzi a fost adus la Chişinău fugarul Vladimir Plahotniuc. Căutat de șase ani pentru a fi judecat în cazul furtului a peste un miliard de dolari din sistemul bancar al Republicii Moldova, Plahotniuc a fost extrădat fulger din Grecia.

„Iată şi aeronava ajunsă de la Atena, Vladimir Plahotniuc înăuntru, pe ultimul loc din avion, flancat de poliţişti de la acţiuni speciale de aici din Republica Moldova”, a relatat reporterul Antena 3 CNN, Laurențiu Rădulescu.

Vladimir Plahotniuc. Omul momentului în Republica Moldova. Cel mai căutat, catalogat omul Rusiei, cu puternice legături cu un alt oligarh fugar, Ilan Şor.

Vladimir Plahotniuc are o istorie sulfuroasă, implicat în politică, în tot felul de afaceri, de la devalizări, până la acuzaţii de asasinate comandate. Cine e Vladimir Plahotniuc? Are 59 de ani, este cotat al doilea cel mai bogat om din Republica Moldova, cu o avere estimată la peste 300 de milioane de dolari și patru cetățenii: : română, moldovenească, rusă şi mexicană.

Ancorat în viaţa politică, a fost şef de partid, vicepreşedintele Parlamentului Legislativ al Republicii Moldova, a deţinut funcţia de director general al Petrom Moldova şi preşedinte al Consiliului de Administraţie al Victoriabank.

De această funcţie se leagă şi dosarele care-l vizează. Patru la număr. Într-unul a şi fost trimis în judecată în 2023. Este acuzat de dispariţia a peste un miliard de dolari din sistemul bancar al Republicii Moldova.

„Am prezentat procuraturii faptul că societatea Zenit aparține lui Plahontiuc și Şor. Toate fondurile care au fost primite prin intermediul societății Zenit via Victoria Bank, adică delapidarea prin intermediul Victoria Bank, au fost în beneficiul lor”, au fost explicațiile oferite de Veaceslav Platon, acuzat de escrocherie și spălare de bani în Republica Moldova, în prezent reținut în Marea Britanie, așteptând soluționarea cererii de extrădare formulată de Chișinău.

Plahotniuc a fugit din Republica Moldova în 2019. În acelaşi an în care a fost filmat dându-i lui Igor Dodon o sacoşă plină cu bani. Jurnaliştii titrau la acea vreme că înăuntru erau 860 de mii de euro

Pe 22 iulie, Plahotniuc a fost prins în aeroport în Grecia, în timp ce încerca să plece în Dubai. Potrivit autorităţilor elene, Plahotniuc trăit în 22 de ţări doar în doi ani, din 2023. Când a fost reţinut avea mai multe documente de identitate, inclusiv româneşti şi 21 de identităţi false. Într-o procedură extrem de rapidă, oligarhul a fost extrădat şi este deja încercerat Penitenciarul 13.

„Plahotniuc va avea o celulă separată în care va sta singur ca măsură de securitate, spun autoritățile din Republica Moldova”, a relatat reporterul Antena 3 CNN, Laurențiu Rădulescu.