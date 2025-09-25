Maia Sandu, după extrădarea lui Plahotniuc în Moldova: „Până și infractorii care păreau invincibili ajung în fața justiției”

Maia Sandu, președinta Republicii Moldova. sursa foto: Getty

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a reacționat pe Facebook după ce oligarhul fugar condamnat Vladimir Plahotniuc a fost extrădat din Grecia și adus la Chișinău, joi dimineață.

„Dacă nu renunți când e greu și continui să lupți - întreaga societate continuă să lupte - până și infractorii care păreau invincibili ajung în fața justiției”, a scris Sandu.

Anterior, Plahotniuc a transmis, la rândul său, un mesaj pe rețelele sociale, afirmând că revine în Moldova pentru a se disculpa de învinuirile care i se aduc și pentru a se implica „în mod direct și activ în viața publică”.

Fost lider al Partidului Democrat, acest bărbat în vârstă de 59 de ani a fugit din țară în vara anului 2019, a fiind ulterior inclus în lista persoanelor pe numele cărora Interpol a emis o Notificare Roșie.

Pe numele său au fost deschise trei dosare penale pentru acuzații între care formare a unei organizații criminale, fraudă, spălare de bani și abuz de putere.

Vladimir Plahotniuc, piesă centrală în „furtul miliardului”

Este unul dintre principalii inculpați în dosarul cunoscut drept „furtul miliardului”, prin care a fost scoasă din sistemul bancar al Republicii Moldova suma de un miliard de dolari.

Potrivit procurorilor, în perioada 2013–2015, prin intermediul unor companii afiliate lui Ilan Șor, Plahotniuc ar fi primit în conturile sale peste 39 de milioane de dolari și 3,5 milioane de euro, reprezentând credite obținute fraudulos de la Unibank, Banca Socială și Banca de Economii.

Fugarul a fost reținut de autoritățile Republicii Elene pe 22 iulie, pe Aeroportul Internațional din Atena, în timp ce încerca să părăsească țara.

Procuratura Generală de la Chișinău a transmis cererea oficială de extrădare către Ministerul Justiției din Grecia, atât direct, cât și prin canale diplomatice.

În data de 19 septembrie, Grecia a decis ca el să fie extrădat, iar acuzatul a fost adus în țară păzit și încătușat, cu o cursă aeriană pe 25 septembrie.