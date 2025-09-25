Vladimir Plahotniuc a fost adus la Chișinău. Primele imagini cu el pe aeroport, flancat de mascați

Vladimir Plahotniuc este adus la Chișinău. FOTO: Antena 3 CNN

UPDATE Avionul care l-a adus la Chișinău pe oligarhul moldovean fugar Vladimir Plahotniuc a aterizat. Plahotniun este escortat de poliţiştii care l-au preluat de la Aeroportul din Atena. Jurnaliştii moldoveni spun că, în calitate de fost deţinător al unei funcţii publice, lui Plahotniuc i-a fost pregătită deja o celulă separată.

UPDATE 11.10. Duba de poliție în care este Plahotniuc a ajuns la penitenciar.

FOTO: Captură video Antena 3 CNN - Laurențiu Rădulescu

UPDATE 10.00. Mai mulți susținători ai lui Plahotniuc s-au adunat pe aeroport, cu pancarte.

Au evitat să vorbească în limba română.

UPDATE 9.40 Primele imagini cu Vladimir Plahotniuc, escortat de mascați, pe aeroport.

UPDATE 9.34. Avionul a aterizat pe aeroportul din Chișinău.

FOTO: Captură video Antena 3 CNN - Laurențiu Rădulescu

Știrea inițială

Au apărut și primele imagini cu Plahotniuc în avionul care îl aduce de la Atena. Stă pe ultimul rând în avion, fiind flancat de mascați și polițiști în civil, scrie Agora.md. La bord sunt și reprezentanții Interpol. În același avion a urcat avocatul său, Lucian Rogac.

Plahotniuc urmează să ajungă la 09:30 la Chișinău.

Vladimir Plahotniuc, reținut în iulie la Atena, urmează să ajungă in aceasta dimineață la Chișinău, iar ulterior urmează să fie transferat la Penitenciarul nr. 13.



Fostul lider democrat a transmis un mesaj pe rețelele sale sociale, în care menționează că revine în R. Moldova pentru a se "disculpa de învinuirile" care i se aduc și pentru a se "implica în mod direct și activ în viața publică".



Căutat de mai bine de șase ani de autoritățile de la Chișinău, Vladimir Plahotniuc a fost reținut de autoritățile Republicii Elene pe 22 iulie pe Aeroportul Internațional din Atena, în timp ce încerca să părăsească țara. Procuratura Generală a R. Moldova a transmis cererea oficială de extrădare către Ministerul Justiției din Grecia, atât direct, cât și prin canale diplomatice. Solicitarea, bazată pe acuzații de escrocherie și spălare de bani cu circumstanțe agravante, precum și pe constituirea și conducerea unei organizații criminale. În 19 septembrie, Grecia a decis ca el să fie extrădat în Republica Moldova pe 25 septembrie.

Cine este Vladimir Plahotniuc



Oligarhul moldovean, fostul lider al Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc (59 de ani), care a fugit din țară în vara anului 2019, a fost inclus în lista persoanelor pe numele cărora Interpol a emis o Notificare Roșie, fiind căutat la nivel internațional în baza a trei dosare penale în baza a trei dosare penale, între care acuzații de formare a unei organizații criminale, fraudă, spălare de bani și abuz de putere.

De la fuga sa din R. Moldova, în 2019, după debarcarea PD de la putere, presa a scris că Plahotniuc ar fi călătorit în mai multe țări, inclusiv în România, SUA, Cipru și Turcia



Plahotniuc este unul dintre principalii inculpați în dosarul cunoscut drept "frauda bancară", numit și "furtul miliardului". Este vorba despre scoaterea din sistemul bancar al Republicii Moldova a unui miliard de dolari. Potrivit procurorilor, în perioada 2013–2015, prin intermediul unor companii afiliate lui Ilan Șor, Plahotniuc ar fi primit pe conturile sale peste 39 de milioane de dolari și 3,5 milioane de euro. Aceste sume reprezentau credite obținute fraudulos din băncile Unibank, Banca Socială și Banca de Economii.