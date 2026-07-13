Rămășițele grupării Wagner și fiul lui Evgheni Prigojin și-au făcut un imperiu al drogurilor în Africa

„Casa Rusă” din Bangui, capitala Republicii Centrafricane, i-a făcut statuie lui Prigojin și secundului său, Utkin.

Mercenarii grupului Wagner rămași în Republica Centrafricană (RCA) au pus la punct o rețea de contrabandă și vânzare a analgezicului opioid tramadol, pentru a-și finanța activitatea și a-și menține controlul asupra minelor de aur din țară, scrie The Wall Street Journal. Potrivit publicației, după moartea fondatorului grupării, Evgheni Prigojin, această „afacere” a devenit una dintre principalele sale surse de venit.

Tramadolul este un analgezic care, în doze mari, are efect stimulant, motiv pentru care a fost supranumit „cocaina săracilor”. Medicamentul este produs în India, apoi transportat prin Republica Democratică Congo în RCA, unde distribuția este asigurată de mercenarii Wagner. Drogul este vândut în principal minerilor locali, participanților la manifestații pro-ruse, combatanților, precum și membrilor gărzii prezidențiale și milițiilor Sharks aflate sub comanda acestora.

Potrivit Universității Uppsala, creșterea consumului de tramadol în RCA a coincis cu o creștere de aproape 20% a numărului de persoane ucise în luptele pentru controlul unor regiuni ale țării. Drogul ajută, de asemenea, Grupul Wagner să își păstreze controlul asupra exploatării aurului, care îi aduce aproximativ 180 de milioane de dolari pe an, iar contrabanda către țările vecine, inclusiv Sudan, îi asigură venituri suplimentare.

Conform estimărilor WSJ, în RCA mai sunt aproximativ 500 de mercenari, conduși de Pavel, fiul lui Prigojin. Potrivit Centrului African pentru Studii Strategice, Wagner a ajuns să controleze de facto republica, prin integrarea profundă în sistemul politic și militar local.

După rebeliunea și moartea lui Evgheni Prigojin, în 2023, autoritățile ruse au anunțat că gruparea va fi desființată, iar activitățile sale din Africa și Orientul Mijlociu vor trece sub controlul ministerului rus al apărării. Cu toate acestea, după cum relata BBC, Grupul Wagner și-a continuat, în fapt, activitatea în RCA după același model ca înainte.