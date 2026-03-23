Răspunsul Europei la Canalul Suez este o nouă rută de navigație comercială, de peste 4 miliarde de euro. Ce țări va lega

1 minut de citit Publicat la 23:45 23 Mar 2026 Modificat la 23:47 23 Mar 2026

Barjă fluvială. Imagine cu rol ilustrativ. Noul canal construit în Franța va extinde traficul fluvial de mărfuri cu Belgia și Olanda. Foto: Getty Images

Un nou proiect major de infrastructură ar urma să aducă schimbări uriașe pentru Europa.

E vorba despre un canal de peste 4 miliarde de euro, conceput să lege trei dintre economiile continentului, notează presa britanică.

Seine-Nord Europe este un canal pentru nave de mari dimensiuni și este, totodată, prima cale navigabilă franceză construită în peste cinci decenii.

Seine-Nord Europe va face conexiunea cu rețeaua navigabilă fluvială Seine-Escaut dintre Franța și Belgia.

Noul canal va traversa Hauts-de-France și va permite vaselor voluminoase să circule eficient între Franța, Belgia și Olanda.

Presa britanică îl compară cu Canalul Suez, care leagă Marea Mediterană cu Marea Roșie, permițând navigația între Europa și Asia fără a fi nevoie de înconjurul Africii.

Pe Seine-Nord Europe vor putea naviga barje mari cu capacitatea de până 4.400 de tone.

Noul canal fluvial ce va lega Franța, Belgia și Olanda ar urma să fie gata în jurul anului 2030

Finalizarea sa este estimată pentru anul începutul deceniului viitor.

Ruta navigabilă de 107 kilometri va conecta râul Oise la Canalul Dunkerque-Escaut.



Efectele nu se vor limita la navigație, prin accelerarea transportul de marfă pe apă.

Se estimează că va contribui, de asemenea, la reducerea traficului rutier în Franța cu aproximativ un milion de vehicule grele pe an.

Pe ruta Seine-Nord Europe vor exista 62 de treceri rutiere și feroviare. Șapte ecluze vor facilita navigația, inclusiv o ecluză de joncțiune cu Canalul de Nord.

Ecologiștii pun la îndoială beneficiile noului canal

Trei poduri vor trece peste noul canal, iar antreprenorii care execută lucrarea spun că vor amenaja 1200 de hectare cu vegetație și îmbunătățiri de mediu.

În ciuda acestor date, există chiar în Franța voci care critică nou proiect.

Varianta locală a Extinction Rebellion, o mișcare ecologistă care îndeamnă la nesupunere civică, acuză inițiatorii că pun beneficiile economice deasupra aspectelor de mediu, iar alți activiști pun la îndoială promisiunea că noul proiect va reduce semnificativ emisiile de CO2, așa cum susțin antreprenorii săi.