Răsturnare de situație în masacrul din Canada: trăgătorul care a ucis 9 oameni este o femeie transgender de 18 ani

2 minute de citit Publicat la 23:00 11 Feb 2026 Modificat la 23:27 11 Feb 2026

Poliția a izolat zona masacrului de la Tumbler Ridge. Foto: Profimedia Images

Suspectul în masacrul de la Tumbler Ridge, Canada, în care au murit nouă oameni, alți 25 fiind răniți, este o persoană transgender în vârstă de 18 ani, pe nume Jesse Van Rootselaar.

Aceasta a deschis focul inclusiv asupra forţelor de ordine, a anunţat poliţia canadiană, miercuri, într-o conferinţă de presă, potrivit AFP, citată de Agerpres.

Forţele de ordine chemate să intervină la liceul din localitate au fost întâmpinate "cu focuri de armă trase în direcţia lor" de această persoană, al cărei sex la naștere a fost masculin, a explicat Dwayne McDonald, adjunctul comisarului Jandarmeriei Regale Canadiene.

Potrivit acestui oficial, în afara celor șase persoane pe care le-a împușcat mortal la liceu, persoana transgender şi-a ucis mama şi fratele.

Atacatorul s-a sinucis, aparent, la locul masacrului.

Mai devreme, autoritățile au comunicat că trăgătorul este „o femeie îmbrăcată în rochie, cu părul şaten”, fără a-i face publică identitatea la momentul respectiv.

Cadavrul său a fost găsit în incinta liceului.

Atacul de la Tumbler Ridge, o localitate din provincia Columbia Britanică, cu 2.700 de rezidenți, este al doilea cel mai sângeros comis asupra unei școli în toată istoria Canadei.

Ce detalii a dezvăluit poliția despre trăgătorul de la Tumbler Ridge

"Jesse Van Rootselaar, în vârstă de 18 ani, s-a născut bărbat biologic, iar în urmă cu aproximativ șase ani a început tranziția pentru a deveni femeie", a menționat Dwayne McDonald, citat de BBC.

Informațiile actualizate arată că Van Rootselaar a ucis șase persoane în interiorul școlii: o educatoare de 39 de ani, doi elevi de 12 și 13 ani și trei eleve de 12 ani.

Cele două persoane găsite moarte prin împușcare într-o casă din apropiere sunt mama de 39 de ani și fratele vitreg în vârstă de 11 ani al suspectului.

Poliția a găsit cele două cadavre după ce a fost chemată să intervină la locul masacrului din liceu.

Anchetatorii au stabilit că Van Rootselaar și-a ucis inițial mama și fratele, înainte de a comite crimele din școală. Aici, au fost găsite două arme: o pușcă și un pistol modificat.

Se știe că Van Rootselaar a abandonat școala acum patru ani.

Când a fost întrebat dacă suspectul a fost victima hărțuirii în liceu din cauza tranziției sale sexuale, reprezentantul poliției a declarat că nu există indicii în acest sens.

Polițiștii au fost în trecut de mai multe ori la domiciliul suspectului în ultimii ani, în situații care au avut de-a face cu problemele de sănătate mintală ale lui Van Rootselaar, dar și cu armele la care acesta avea acces, a comunicat reprezentantul autorităților canadiene.