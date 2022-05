Războiul Rece nu s-a sfârșit niciodată | Ucraina, provocarea Chinei și renașterea Occidentului

Era 1939. Regimul de la Kremlin era condus de Iosif Stalin, iar țara vecină era Finlanda. Stalin se oferise să schimbe teritoriul cu finlandezii: dorea ca insulele finlandeze să fie folosite ca baze militare avansate în Marea Baltică, precum și controlul asupra majorității istmului Karelian, porțiunea de pământ la capătul sudic al căruia se afla Leningrad.

În schimb, el a oferit o pădure întinsă, dar mlaștinoasă, în Karelia sovietică, la granița cu Finlanda, la nord de istm. Spre surprinderea lui Stalin, în ciuda modificărilor în serie ale cererilor sale originale, finlandezii au respins înțelegerea.

Finlanda, o țară de aproximativ patru milioane de oameni cu o mică armată, a respins colosul sovietic, o putere imperială cu 170 de milioane de oameni și cea mai mare forță militară din lume.

Sovieticii au invadat, dar luptătorii finlandezi au oprit atacul sovietic prost planificat și executat luni de zile. Rezistența lor a captat imaginațiile în Occident; Premierul britanic Winston Churchill și alți lideri europeni au salutat Finlanda.

Dar admirația a rămas retorică: puterile occidentale nu au trimis arme, și nici nu au intervenit militar. În cele din urmă, finlandezii și-au păstrat onoarea, dar au pierdut un război de uzură, cedând mai mult teritoriu decât ceruse Stalin inițial.

Pierderile sovietice le-au depășit pe cele ale finlandezilor, iar Stalin s-a angajat într-o reorganizare tardivă de sus în jos a Armatei Roșii. Adolf Hitler și înaltul comandament german au concluzionat că, până la urmă, armata sovietică nu avea trei picioare înălțime.

Pe repede înainte.Un despot de la Kremlin a autorizat încă o dată o invazie a unei alte țări mici, așteptându-se să fie învinsă apid. El a explicat despre modul în care Occidentul este în declin și își imaginează că, deși americanii decadenți și băieții lor s-ar plânge, niciunul dintre ei nu va veni în ajutorul unei țări mici și slabe.

Dar despotul a calculat greșit. Închis într-o cameră, ​​înconjurat de adulatori, el și-a bazat calculele strategice pe propria propagandă. Occidentul, departe de a se da la o parte din luptă, se raliază cu Statele Unite, decisiv în frunte.

Era anul 1950. Stalin era încă la putere, dar de data aceasta, micuța țară cu pricina era Coreea de Sud, invadată de forțele nord-coreene după ce i-a dat undă verde despotului de la Phenian, Kim Il Sung. Spre surprinderea lui Stalin, Statele Unite au format o coaliție militară internațională, susținută de o rezoluție a ONU; sovieticii, boicotând Consiliul de Securitate al ONU, nu reuşiseră să-şi exercite dreptul de veto.

Forțele ONU au aterizat în vârful sudic al Peninsulei Coreene și i-au condus pe nord-coreeni până la granița cu China. Stalin, ajutat de eșecul Washingtonului de a ține seama de propriile sale rapoarte inteligente, a reușit efectiv să treacă gafa asupra liderului chinez, Mao Zedong.

Armata Populară de Eliberare a Chinei a intervenit în număr mare, surprinzându-l pe comandantul american și a condus coaliția condusă de SUA înapoi la linia care împărțise nordul și sudul înainte de agresiunea nordului, ceea ce a dus la un impas costisitor.

Și acum în prezent. Stalin și Uniunea Sovietică au dispărut de mult, desigur. În locul lor sunt Vladimir Putin, un despot mult mai mic, și Rusia, o putere de rangul doi, deși încă periculoasă, care a moștenit arsenalul apocaliptic al Uniunii Sovietice, veto-ul ONU și ura față de Occident.

În februarie, când Putin a ales să invadeze Ucraina, respingând suveranitatea acesteia și disprețuind țara ca un pion în mâinile dușmanilor Rusiei, se aștepta la un răspuns internațional precum cel la care a asistat Stalin când a invadat Finlanda în 1939: zgomot de pe margine, dezbinare, inacțiune.

Până acum, însă, războiul din Ucraina a generat ceva mai apropiat de ceea ce s-a întâmplat în Coreea de Sud în 1950 – deși de data aceasta, europenii au fost înaintea americanilor. Agresiunea lui Putin – și, în mod esențial, eroismul și ingeniozitatea poporului ucrainean, soldaților și civililor deopotrivă, precum și hotărârea și inteligența demonstrate de președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski – au încurajat un Occident adormit.

Ucrainenii, ca și finlandezii, și-au păstrat onoarea. Dar de data aceasta, la fel și Occidentul.

Istoria se repetă

Ceea ce arată aceste paralele nu este că istoria se repetă, sau cel puțin, ecouri ale ei; Ideea, mai degrabă, este că istoria făcută în acele epoci se face și astăzi.

Eternul imperialism rus apare ca cea mai ușoară explicație, de parcă ar exista un fel de înclinație culturală înnăscută către agresiune. Nu este. Pe de altă parte, însă, ar fi, de asemenea, simplist să vedem invazia Rusiei ca o simplă reacție la imperialismul occidental, fie sub forma NATO, fie sub formă de expansiune, atunci când modelul este de mult anterior NATO.

Aceste episoade recurente de agresiune rusă, cu toate diferențele dintre ele, reflectă aceeași capcană geopolitică, una pe care conducătorii ruși au întins-o din nou și din nou. Mulți ruși își văd țara ca pe o putere providențială, cu o civilizație distinctă și cu o misiune specială în lume, dar capacitățile Rusiei nu se potrivesc cu aspirațiile sale, așa că, conducătorii ei recurg, din nou și din nou, la o hiperconcentrare a puterii în stat într-un efort coercitiv de a închide prăpastia cu Occidentul.

Dar impulsul pentru un stat puternic nu funcționează, devoluând invariabil într-un guvern personalist. Combinația dintre slăbiciune și grandoare, la rândul său, îl determină pe autocrat să exacerbeze însăși problema care i-a facilitat apariția.

După 1991, când diferența cu Occidentul s-a lărgit radical, geopolitica perpetuă a Rusiei a rezistat în 2016. Va persista până când conducătorii ruși vor face alegerea strategică de a abandona încercarea imposibilă de a deveni o mare putere egală cu Occidentul și de a alege, în schimb, să trăiască alături de el și să se concentreze asupra dezvoltării interne a Rusiei.

Toate acestea explică de ce sfârșitul Războiului Rece inițial a fost un miraj. Evenimentele din 1989-1991 au fost consecințe, dar nu atât de consecințele pe cât le-au considerat majoritatea observatorilor. În acei ani, Germania s-a reunit în cadrul alianței transatlantice, iar puterea rusă a suferit o reducere temporară bruscă - rezultate care, odată cu retragerea ulterioară a trupelor de către Moscova, au eliberat țările mici din Europa de Est să adopte ordine constituționale democratice și economii de piață și să se alăture Occidentului în UE și NATO.

Acele evenimente au transformat viețile oamenilor din țările dintre Germania și Rusia și din cei doi inamici istorici înșiși, dar au schimbat lumea mult mai puțin. O Germania reunificată a rămas în mare parte un non-factor geopolitic, cel puțin până în săptămânile de după invazia Ucrainei, când Berlinul a adoptat o postură mult mai asertivă, cel puțin pentru moment.

Părți ale Europei de Est, cum ar fi Ungaria și Polonia, care s-au întâmplat să fie printre cei mai mari perdanți în războaiele mondiale și în acordurile lor de pace, au început să prezinte tensiuni iliberale și, în acest fel, au confirmat limitările în cadrul UE.

Deși diminuarea radicală a dimensiunii statului rus s-a menținut în cea mai mare parte (până în prezent), prăbușirea puterii ruse a fost cu greu permanentă, la fel cum nu a fost după Tratatul de la Versailles din 1919. Răgazul relativ scurt al Occidentului față de marea concurență cu Rusia a constituit o clipire istorică.

În tot acest timp, Peninsula Coreeană a rămas divizată, iar China a rămas comunistă și continuă să insiste asupra revendicării sale asupra insulei democratice autonome Taiwan, inclusiv asupra dreptului de a o unifica forțat cu continentul.

Cu mult dincolo de Asia, persistă rivalitățile cu tentă ideologică și rezistența la puterea americană și la idealurile pretinse ale Occidentului. Mai presus de toate, potențialul Armaghedonului nuclear, printre aspectele definitorii ale Războiului Rece, persistă și el.

A susține că Războiul Rece s-a încheiat, cu alte cuvinte, înseamnă a reduce acel conflict la existența statului sovietic.

Cu siguranță, din 1991 au avut loc schimbări structurale de anvergură, și nu doar în tehnologie. China fusese partenerul junior în ordinea alternativă anti-occidentală; acum, Rusia este în această poziție. Mai larg, locul concurenței marilor puteri s-a mutat în Indo-Pacific, o schimbare care a început treptat în anii 1970 și s-a accelerat în primii ani ai acestui secol.

Dar bazele acestei schimbări au fost puse în timpul celui de-al Doilea Război Mondial și construite în timpul Războiului Rece.

Din punct de vedere geopolitic, balamaua istorică de la sfârșitul secolului al XX-lea a fost localizată mai puțin în 1989–91 decât în ​​1979. Acesta a fost anul în care liderul chinez, Deng Xiaoping a normalizat relațiile cu Statele Unite și a început acordul Partidului Comunist Chinez la liberalizarea economică, care a extins exponențial economia și puterea globală a Chinei.

În același an, islamul politic a ajuns la putere în Iran într-o revoluție a cărei influență a reverberat dincolo de această țară, mulțumită parțial organizației americane de rezistență islamistă la invazia sovietică a Afganistanului.

Cam în aceeași perioadă, pe fondul stagflației (criză economică - n.red) și al anomiei sociale, revoluția Reagan-Thatcher a lansat o reînnoire a sferei anglo-americane cu accent pe piețele libere, care a aprins decenii de creștere și va forța în cele din urmă stânga politică să revină la centru, odată cu apariția partidului New Labour a lui Tony Blair în Regatul Unit și a Noilor Democrați ai lui Bill Clinton în Statele Unite.

Această combinație remarcabilă – o China leninistă de piață, un islam politic la putere și un Occident reînviat – a remodelat globul mai profund decât orice, de la transformările postbelice ale Germaniei și Japoniei și consolidarea Occidentului condus de SUA.

Credința greșită că Războiul Rece s-a încheiat cu dizolvarea Uniunii Sovietice a stimulat unele alegeri fatidice de politică externă la Washington. Crezând că, concurența ideologică a fost soluționată definitiv în favoarea lor, majoritatea factorilor de decizie s-au îndepărtat de la a-și vedea țara ca piatra de temelie a Occidentului, care nu este o locație geografică, ci o alipire de instituții și valori - libertatea individuală, proprietatea privată, statul de drept, piețele deschise, disidența politică — și care cuprinde nu numai Europa de Vest și America de Nord, ci și Australia, Japonia, Coreea de Sud, Taiwan și multe alte locuri, de asemenea.

În locul conceptului de Occident, multe elite americane au îmbrățișat o viziune a unei ”ordini internaționale liberale” condusă de SUA, care ar putea, teoretic, să integreze întreaga lume – inclusiv societăți care nu împărtășeau instituțiile și valorile occidentale – într-o singură globalizare.

Visele febrile ale unei ordini liberale, fără limite, au ascuns persistența încăpățânată a geopoliticii. Cele trei civilizații antice ale Eurasiei – China, Iran și Rusia – nu au dispărut brusc, iar până în anii 1990, elitele lor au demonstrat în mod clar că nu au intenția de a participa la un mondialism în termeni occidentali.

Dimpotrivă, China a profitat de integrarea sa în economia globală fără a-și îndeplini obligațiile economice, cu atât mai puțin să-și liberalizeze sistemul politic. Iranul s-a angajat într-o încercare continuă de a-și arunca în aer vecinii în numele propriei sale securități - asistat fără să vrea de invazia SUA a Irakului.

Elitele ruse s-au supărat de absorbția în vest a foștilor sateliți și republici sovietice, chiar dacă mulți oficiali ai guvernului rus s-au folosit de serviciile de spălare a banilor oferite de firme occidentale de top. În cele din urmă, Kremlinul a reconstruit mijloacele pentru a repinge. Și în urmă cu aproape două decenii, China și Rusia au început să dezvolte un parteneriat anti-occidental.

Lumea construită în război

Aceste evenimente au precipitat o dezbatere despre dacă ar trebui, sau nu ar trebui să existe (sau dacă există deja) un nou război rece, unul care, în primul rând, pune Washington împotriva Beijingului. O astfel de discuție nu are rost; acest conflict nu este deloc nou.

Următoarea iterație a marelui concurs global se va învârti probabil în jurul Asiei, parțial pentru că, într-o măsură care este subapreciată de mulți observatori occidentali, și ultimii doi au făcut-o.

Cronologia eurocentrică care datează începutul celui de-al Doilea Război Mondial în 1939 nu mai este utilă; războiul ar trebui înțeles ca un eveniment global, mai degrabă decât unul limitat la înfrângerea statelor Axei Europene, cu Războiul Pacificului ca anexă; conflictul trebuie redefinit ca un număr de diferite tipuri de război, inclusiv războaie civile purtate alături de conflictul militar major și războaie civile” purtate fie ca războaie de eliberare împotriva unei puteri ocupante (inclusiv Aliații), fie ca războaie de autoapărare civilă.

În orice caz, pentru milioanele de asiatici prinși în conflagrație, războiul a avut prea puțin de-a face cu Hitler sau Stalin sau cu premierul britanic, Neville Chamberlain și totul de-a face cu Japonia și ciocnirea ei cu Statele Unite.

Singura țară care a deținut o armată imperială pe scară largă a fost Regatul Unit; britanicii au mobilizat 2,6 milioane de soldați, iar India încă 2,7 milioane. Dar au fost desfășurați, în principal, în afara teatrelor principale.

În timpul celui de-al Doilea Război Mondial, combatanții au produs în cea mai mare parte arme de o relativă simplitate în volum prodigios, deoarece acestea trebuiau operate de cei peste 100 de milioane de bărbați și femei în uniformă aruncați în luptă, cu relativ puțină pregătire.

Modul în care descoperirile inițiale senzaționale pe care le-au obținut puterile Axei au avut limite inerente – dar și cum înfrângerea lor nu a fost preordonată. Statele Axei au avut spațiu mai degrabă decât timp, iar spațiul a fost cel care le-a încetinit înaintarea și le-a oprit în 1942.

Aliații nu erau mai aproape de invadarea patriilor japoneze, germane sau italiene în 1942, dar acum au avut timpul și întinderea globală pentru a găsi cum să-și reorganizeze și să-și îmbunătățească capacitatea militară, astfel încât să fie în poziția de a face acest lucru în ultimii doi ani de război.

Lupta spre victorie a însemnat să înveți pe calea grea cum să lupți mai bine și să dezvolți toate mijloacele pentru a face acest lucru. Sovieticii au absorbit dureros lecțiile războiului german cu tancuri și, în cele din urmă, au emulat priceperea naziștilor, revoluționând producția standardizată de tancuri, în ciuda unei pierderi masive de teritoriu, infrastructură fizică și muncitori.

Britanicii, între timp, au învățat să imite războiul aerian german și pentru a-și revizui flota aeriană. Americanii s-au confruntat cu cea mai confuză sarcină dintre toate, învățând cum să lupte pe oceane, în timp ce construiesc cea mai mare și mai avansată forță navală și aeriană din lume.

Totuși, unitățile militare ale aliaților au devenit ceea ce teoreticianul organizațional Trent Hone a descris drept „sisteme adaptative complexe”, în care curba de învățare” – un termen inventat în 1936 – „ar putea fi rezolvată”.

În cele din urmă, războiul a fost câștigat nu predominant pe frontul de est, unde Armata Roșie a suferit pierderi insondabile pentru a anihila Wehrmacht-ul, ci pe mări și în aer. Regatul Unit și Statele Unite au distrus în mod deliberat capacitatea Germaniei și Japoniei de a produce arme de război și de a le transporta pe front.

Până în 1944, doar o minoritate din potențialul de război al Germaniei și Japoniei putea fi pusă în luptă. Valoarea pentru Japonia a vastelor sale cuceriri de peste mări, cu resursele lor naturale prodigioase, a dispărut odată ce forțele americane au distrus transportul comercial japonez.

În Germania, chiar și atunci când fabricile au reușit să-și mute producția (de obicei sub pământ), dispersările pripite au introdus rate mai mari de defecte și au îndepărtat muncitorii de sarcinile critice de producție.

Costurile strategiei anglo-americane de negare trebuie subliniate. Uniunea Sovietică nu a avut mijloacele pentru a se angaja într-un război economic sistematic și că încercarea de blocare oceanică a Regatului Unit a Germaniei a zguduit, o reflectare a eșecului Germaniei de a investi suficient în submarine până când a fost prea târziu.

Dar, în final, producția în volum și împărțirea bunurilor militare s-au dovedit a fi contribuția economică mai sigură la victorie. Producția și distrugerea erau totuși, două fețe ale aceleiași monede. Liderii Germaniei și Japoniei au fost hipnotizați de resursele și capacitățile de interdicție inegalabile ale Imperiului Britanic și ale Statelor Unite continentale, precum și ale Uniunii Sovietice extinse. S-au simțit obligați să ducă un război pentru a putea duce un război.

Lumea este acum într-un loc în care nu a fost vreodată

Asia a aruncat o lumină dură asupra unui număr de americani recunoscuți pentru marea lor calitate de stat în Europa și Uniunea Sovietică: trimisul George Marshall și misiunea sa eșuată în China de a-i reconcilia pe naționaliștii din Chiang și pe comuniștii lui Mao; diplomatul George Kennan și recomandările sale ignorate de a abandona naționaliștii și de a lansa o invazie militară americană a Taiwanului; Secretarul de stat Dean Acheson și excluderea sa a Peninsulei Coreene din perimetrul de apărare al SUA.

Stalin, mai mult decât factorii de decizie din SUA, se temea de ponderea competitivă a Chinei, care după moartea sa, în 1953, a concurat pentru supremația în blocul comunist (și în ceea ce se numea atunci Lumea a treia). Mulți analiști îl învinuiesc pe Clinton pentru că a încurajat naiv aderarea Chinei comuniste la Organizația Mondială a Comerțului fără condiționalitatea sau reciprocitatea corespunzătoare.

Destul de corect. Dar s-ar putea la fel de bine arăta cu degetul către președintele Jimmy Carter pentru restabilirea statutului de „națiune cea mai favorizată” Chinei, o economie non-piață cu un regim totalitar.

Într-adevăr, sursa inițială a îndemnului SUA care se găsește în China modernă a fost președintele Franklin Roosevelt. Liderul din timpul războiului a avut o intuiție vagă despre semnificația Chinei în lumea postbelică pe care și-a imaginat-o, dar a renunțat efectiv la China, chiar dacă i-a ridicat statutul făcând-o una dintre cele patru țări (în cele din urmă cinci) care dețineau putere de veto la Consiliul de Securitate din nou-înființate Națiuni.

Churchill a fost apoplectic față de ideea lui Roosevelt că Chinei ar trebui să i se acorde rolul unei mari puteri (o simplă „afectare” din partea Beijingului, în opinia premierului britanic). Statele Unite au distribuit aproximativ 800 de milioane de dolari în ajutor Chinei între 1945 și 1948 (echivalentul a peste 10 miliarde de dolari în dolari actuali), au antrenat 16 divizii ale armatei guvernului naționalist și au asistat alte 20 și au oferit aproximativ 80 la sută. a echipamentului militar al lui Chiang, înainte de a se degaja de războiul civil al Chinei.

Urmându-și convingerile comuniste și anti-occidentale, Mao a impus o claritate belică relației bilaterale confuze și, deși americanii au dezbătut întrebarea ”Cine a pierdut China?” decenii după ce, sub Mao, China a pierdut Statele Unite. Astăzi, la mai bine de 40 de ani după ce cele două țări și-au normalizat relațiile, Xi riscă să facă aproape la fel.

Totuși, lumea este acum într-un loc în care nu a fost vreodată. Pentru prima dată în istorie, China și Statele Unite sunt mari puteri simultan. China a fost mult timp țara preeminentă a lumii când cele 13 colonii americane s-au eliberat de Regatul Unit.

În următoarele aproape două secole, pe măsură ce Statele Unite au urcat pentru a deveni cea mai mare economie a lumii și cea mai mare putere cunoscută de istorie, China a intrat nu întâmplător, într-un tunel lung și întunecat de depredari externe și mai ales interne.

Acest lucru s-a încheiat pe măsură ce cele două țări s-au împletit în moduri profunde. Acest proces a avut mai puțin de-a face cu închinarea președintelui american Richard Nixon în fața lui Mao, cu scopul de a lărgi calea pe care Beijingul o deschisese cu Moscova, decât cu decizia istorică a lui Deng de a renunța la sovietici, de a îmbrăca o pălărie de cowboy în timpul unei vizite în Texas din 1979 și de a face auto-stopul.

Căruța Chinei către nesățioasa piață de consum americană, a urmat traseul care fusese atât de spectaculos străbătut de Japonia, apoi de Coreea de Sud și Taiwan. În anii 1990, președintele chinez Jiang Zemin a recuperat o relație vitală cu o Rusia părăsită și cu complexul ei militar-industrial, păstrând în același timp orientarea strategică a Chinei către Statele Unite, permițând Beijingului să-și ia prăjitura și să o mănânce.

Dar regimurile din Eurasia au o modalitate de a le aminti Statelor Unite și aliaților săi, indiferent cât de adânc s-au afundat în iluzii, ce contează și de ce. Președintele american Donald Trump a dat dovadă de invidie pentru oamenii puternici și a vrut doar să reducă acordurile comerciale, dar președinția sa a stimulat o schimbare remarcabilă către un consens național neplăcut asupra Chinei, care a suportat apariția administrației Biden, chiar dacă mulți membri ai echipei președintelui Joe Biden au servit în prea-supusă administrație Obama.

Invazia Ucrainei de către Putin și complicitatea evidentă a lui Xi, la aceasta, au zguduit Europa din dependența ei de energia rusă și din automulțumirea comercială față de China și liderul său. Viziunea este acum larg răspândită că lui Putin nu i se poate permite să triumfe în Ucraina nu numai de dragul Ucrainei și al Europei, ci și de dragul strategiei asiatice pe care SUA o urmărește împreună cu aliații săi.

Moscova este acum un paria, iar afacerile cu Beijingul nu mai sunt sustenabile. În viitor, nimic nu este mai important decât unitatea occidentală atât în ​​ceea ce privește China, cât și Rusia. Acesta este locul în care administrația Biden a făcut un pas important înainte, în ciuda greșelilor sale în retragerea din Afganistan și lansarea pactului de securitate AUKUS.

În China, înclinarea către Rusia nu este doar a lui Xi. Naționaliștii chinezi – în publicul larg, printre experți și în cercurile conducătoare – învinuiesc cu ardoare NATO și Statele Unite pentru războiul din Ucraina.

Ei îndeamnă China să se apropie și mai mult de Rusia. Acești chinezi vor ca Rusia să câștige, pentru că vor ca țara lor să preia Taiwanul și cred că Statele Unite vor încălca orice normă internațională în căutarea dominației.

Totuși, unele elite chineze au remarcat gradul în care agențiile de informații occidentale au reușit să pătrundă în regimul lui Putin, ușurința cu care Rusia a fost separată de sistemul financiar global și modurile în care un despot într-o cameră lăudat de adulatori poate calcula greșit într-un mod zdrobitor.

Poate că a permite unui om să transforme un sistem autoritar care aducea beneficii nenumăratelor grupuri de interese într-un feud personalist care riscă totul, nu pare o idee atât de bună.

Totuși, în timp ce Stalin s-a străduit pentru a-și controla gafa din războiul din Coreea, în războiul din Ucraina, Xi i-a permis până acum lui Putin și soldaților ruși să plătească costurile încercării de a duce Occidentul la un declin.

De fapt, Occidentul și-a redescoperit puterea multiplă. Transatlanticismul a fost declarat mort din nou și din nou, doar pentru a fi reînviat din nou și din nou, și poate niciodată cu mai multă forță decât de data aceasta.

Chiar și cei mai liberali, inclusiv unii din administrația Biden, încep să înțeleagă că rivalitățile durabile constituie un război rece în curs de desfășurare - că lumea așa cum este a luat ființă nu în anii 1989–91, ci în anii 1940, când cea mai mare sferă de influență în istorie a fost creat în mod deliberat pentru a contracara Uniunea Sovietică și pe Stalin.

Este în esență o sferă de influență voluntară care oferă prosperitate și pace reciprocă, în contrast cu sfera închisă și coercitivă urmărită de Rusia în Ucraina și de China în regiunea sa și nu numai.

La fel de decisive sunt calitățile mai puțin tangibile care permit Statelor Unite să conducă nu o ordine internațională liberală imaginară, ci mai degrabă un Occident non-geografic. Liderii americani greșesc adesea, dar pot învăța din greșelile lor. Țara are mecanisme corective sub forma unor alegeri libere și corecte și o economie de piață dinamică.

Statele Unite și aliații săi au instituții puternice, societăți civile solide și mass-media independentă și liberă. Acestea sunt avantajele oferite de a fi occidental, fără rușine și fără rușine, avantaje pe care americanii nu ar trebui să le considere niciodată de la sine înțeles.

Dinamică inversată

Toate cele trei erupții care au început în 1979 s-au autodistrus. Islamul politic și-a dezvăluit cu mult timp în urmă falimentul, nicăieri mai clar decât în ​​Iran. Incapabil să asigure dezvoltarea economiei sale sau bunăstarea poporului său, Republica Islamică supraviețuiește prin represiunea internă, minciuni și emigrarea oponenților săi.

China se confruntă cu probleme demografice și cu o provocare severă de a scăpa de așa-numita capcană a veniturilor medii, pe lângă eșecurile evidente și contradicțiile imposibile ale sistemului său de guvernare.

Regimul leninist de la Beijing a încetat să mai poată tolera sectorul privat de acum vast, al cărui dinamism este atât de vital pentru creșterea economică și crearea de locuri de muncă, dar atât de amenințător pentru existența regimului.

Și în Statele Unite și Regatul Unit, sinteza Reagan-Thatcher și-a urmat cursul, în parte pentru că unele dintre dezavantajele sale au crescut în timp, dar mai ales pentru că succesele sale au alterat și au eliminat parțial condițiile în care a apărut și a funcționat.

Dar, în timp ce islamismul și „leninismul de piață” nu pot promova sisteme care se pot reinventa și totuși să rămână stabile, istoria indică faptul că, cu conducere și viziune, este posibilă o reînnoire de anvergură a sistemelor de stat de drept occidentale. Ceea ce țările occidentale – indiferent de locul în care se află – au nevoie acum de o nouă sinteză a oportunităților extinse substanțial și de un consens politic național.

La nivel global, Occidentul este atât invidiat, cât și urât. În ultimele decenii, Europa și mai ales Statele Unite au reușit să diminueze invidia și să amplifice resentimentele, din America Latină până în Asia de Sud-Est.

Acea dinamică trebuie inversată.

Imperiile vin și pleacă; blocurile rezistă

Este seducător să îi evidențiezi pe Putin și pe Xi și să-ți imaginezi că indivizii se ridică aproape accidental în vârful țărilor majore și că îndepărtarea lor ar rezolva provocările geopolitice pe care le prezintă regimurile lor.

Personalitățile contează, desigur, dar sistemele au o modalitate de a selecta anumite tipuri de lideri. Imperiile eurasiatice sunt mai slabe în comparație cu arhetipul modern anglo-american de depășire a puterii maritime, comerțul liber cu alte națiuni bogate și guvernarea relativ limitată.

Victoria Aliaților în cel de-al Doilea Război Mondial a permis acestui model să cuprindă nu doar Europa de Vest, ci și o parte a Europei Centrale – și, de-a lungul timpului, primul lanț de insule din Asia de Est. China, de asemenea, a devenit o putere comercială, care se bucură de securitatea oferită de Marina SUA, construindu-și propria navă pentru a-și proteja poziția.

Cu toate acestea, încă suferă de unele dintre debilitățile unei puteri eurasiatice: doar o singură coastă, una, care este în mare parte înconjurată, în ciuda confiscării și conversiei sale în instalații militare ale recifelor de corali din Marea Chinei de Sud.

Statele dominatoare și încercările lor de modernizare coercitivă sunt un compliment iremediabil pe care Eurasia îl plătește Occidentului. Accesul la piețele de consum din SUA și Europa, transferurile de tehnologie de vârf, controlul mărilor, valutele de rezervă și aprovizionarea sigură cu energie și metale rare rămân decisive.

Dar imperiile vin și pleacă; blocurile rezista. China de astăzi urmărește, fără îndoială, o strategie similară cu cea pe care Germania nazistă și Japonia imperială au adoptat-o, deși prin toate mijloacele fără război: să devină rezistentă la blocaj și sancțiuni. Și acum, întrucât Putin a provocat asediul Rusiei, Xi își va dubla eforturile.

Alții vor continua să dezbată dacă conflictele marilor puteri și dilemele de securitate sunt nesfârșite. Cu toate acestea, punctul important aici nu este teoretic, ci istoric: contururile lumii moderne stabilite de cel de-al Doilea Război Mondial au persistat chiar până la marea cotitură din 1979.

Dacă lumea a ajuns acum la un alt punct de cotitură mai mare sau mai mic depinde în mare măsură de modul în care se desfășoară războiul din Ucraina și de dacă Occidentul își irosește redescoperirea de sine sau îl consolidează prin reînnoire.

Surse: Foreign Affairs, Richard Overy - Blood and Ruins: The Last Imperial War, 1931-1945