Războiul cu Israelul s-a oprit, dar Hamas se luptă acum cu propriul popor. Confruntări violente în Gaza, soldate cu 27 de morți

Hamas se luptă acum cu propriul popor. Confruntări violente în Gaza. Foto: Hepta

Chiar dacă războiul cu Israel s-a încheiat, în orașul Gaza continuă confruntările armate, dar de această dată între Hamas și propriul popor. Cel puțin 27 de persoane au fost ucise după o răfuială a grupării cu membri înarmați ai clanului Dughmush, relatează BBC.

Martorii au relatat că luptători Hamas mascați au făcut schimb de focuri cu membri ai clanului în apropierea spitalului iordanian din oraș.

Un oficial din Ministerul de Interne, controlat de Hamas, a declarat că unitățile de securitate au încercuit zona și s-au angajat în lupte intense pentru a-i captura pe atacatori. Ministerul a confirmat moartea a opt membri ai forțelor sale „într-un atac armat comis de o miliție”.

Surse medicale au anunțat că 19 membri ai clanului Dughmush și opt luptători Hamas au fost uciși de la izbucnirea confruntărilor, sâmbătă.

Potrivit martorilor, violențele au început în cartierul Tel al-Hawa, din sudul orașului Gaza, după ce o forță de peste 300 de combatanți Hamas a încercat să pătrundă într-un bloc rezidențial unde se baricadaseră luptători ai clanului Dughmush. Locuitorii au descris scene de panică, în timp ce zeci de familii își părăseau locuințele sub tiruri intense, multe dintre ele fiind deja strămutate de mai multe ori pe parcursul războiului.

„De data asta oamenii nu fugeau de atacurile israeliene”, a spus un localnic. „Fugeau de ai lor”.

Clanul Dughmush, unul dintre cele mai influente din Gaza, are o relație tensionată de ani de zile cu Hamas, iar ciocnirile armate între cele două părți nu sunt o noutate.

Ministerul de Interne condus de Hamas a transmis că forțele sale acționează pentru „restabilirea ordinii” și a avertizat că „orice activitate armată în afara cadrului rezistenței va fi tratată cu fermitate”.

Ambele tabere se acuză reciproc de declanșarea conflictului. Hamas a anunțat anterior că luptători ai clanului Dughmush au ucis doi dintre membrii săi și au rănit alți cinci, ceea ce a dus la lansarea unei operațiuni împotriva acestora. În schimb, o sursă din cadrul clanului a declarat presei locale că forțele Hamas au venit la o clădire care a funcționat anterior ca Spitalul Iordanian, unde familia Dughmush se refugiase după ce locuințele lor din cartierul al-Sabra au fost distruse în timpul unui atac israelian recent.

Sursa a susținut că Hamas intenționa să evacueze familia pentru a transforma clădirea într-o nouă bază militară.

Potrivit surselor locale, Hamas a rechemat aproximativ 7.000 de membri ai forțelor sale de securitate pentru a-și restabili controlul asupra zonelor din Gaza părăsite recent de trupele israeliene.

Relatări din teren indică faptul că unități înarmate ale Hamas au fost deja desfășurate în mai multe districte, unii luptători purtând haine civile, alții uniformele albastre ale poliției din Gaza.

Biroul de presă al Hamas a negat însă că ar fi trimis „combatanți în stradă”.