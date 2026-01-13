Războiul Rusiei în Ucraina a depăşit perioada în care armata sovietică a luptat contra naziştilor. Foto: Hepta

Ziua de duminică, 11 ianuarie, a marcat o nouă etapă importantă pentru războiul din Ucraina: 1.418 zile. Aceasta este durata luptei armatei sovietice împotriva Germaniei din 22 iunie 1941 până la Ziua Victoriei, pe 9 mai 1945. Asta înseamnă că războiul din Ucraina a depăşit deja perioada în care soldaţii URSS-ului au luptat cu naziştii în Al Doilea Război Mondial, conform The Moscow Times, care a adăugat că mitul forței și invincibilității Rusiei s-a spulberat deja.

Pentru a separa această victorie de propria sa complicitate la masacrul nazist din Europa, în cadrul pactului Molotov-Ribbentrop, istoriografii sovietici - și mai târziu ruși - au introdus conceptul de Mare Război Patriotic, concentrându-se pe acțiunile Moscovei după Operațiunea Barbarossa, mai notează sursa amintită.

Încă de la începutul anilor 2000, propagandiștii Kremlinului au echivalat forțele democratice ucrainene cu naționaliștii și naziștii, folosind în același timp practici - deportări în masă, ștergere culturală și violență sistematică împotriva civililor - care reflectă chiar crimele împotriva cărora pretind că luptă.

S-a spulberat mitul forţei armatei ruse

Lecția care trebuie învățată din cele 1418 zile de genocid împotriva ucrainenilor este că mitul forței și invincibilității Rusiei s-a spulberat deja. Chiar și cu sprijinul Chinei, Iranului, Coreei de Nord și al unor factori care facilitează acest lucru, precum Cuba și Venezuela, Rusia - de departe cel mai mare cheltuitor militar din Europa - nu poate învinge Ucraina complet.

Cheltuielile totale ale Rusiei pentru război sunt estimate la aproximativ 540 de miliarde de dolari de la invazia la scară largă, ținând cont de cheltuielile mai ample pentru apărare și securitate, de compensațiile acordate familiilor soldaților etc. Între timp, sprijinul total occidental de toate tipurile este de aproximativ 380 de miliarde de dolari.

Contrastul cu perioada 1941-1945 este izbitor. Armata sovietică din cel de-Al Doilea Război Mondial a împins forțele naziste înapoi cu aproximativ 1.500-1.800 de kilometri spre vest, de la periferia Moscovei până la străzile Berlinului.

O eventuală abandonare a Ucrainei de către Occident nu ar izola Europa, ci ar invita la viitoare agresiuni din partea unei armate de milioane de oameni, întărită cu personal din Belarus și Ucraina ocupată, cu sprijinul Axei Revoluției.

Cum ar arăta un război Rusia - NATO

Dacă cineva crede că un astfel de război cu NATO ar fi fundamental diferit pur și simplu pentru că Alianța - care se dezintegrează sub ochii noștri - are arme avansate și superioritate aeriană, s-ar putea întreba: unde sunt acum tancurile principale de luptă scumpe ale Rusiei? Nu s-a pierdut 30% din aviația sa strategică în Operațiunea Pânză de Păianjen? Toate acele arme-minune scumpe au fost distruse de sisteme aeriene fără pilot, care au făcut un salt tehnologic gigantic din 2022.

Principalul motiv pentru care Rusia a eșuat în Ucraina nu este lipsa armelor sau a forței umane, ci aroganța, greșeala strategică și o subestimare crasă a adversarului său. NATO nu ar trebui să facă ea însăși această greșeală.

Totuşi, nu ar trebui să existe iluzii că Rusia este epuizată sau incapabilă. Ceea ce s-a întâmplat este că ucrainenii s-au dovedit capabili și dispuși să lupte pentru pământul lor cu o eficacitate extraordinară. Aceasta nu este doar o chestiune de generozitate occidentală, deși sprijinul aliaților a fost decisiv; este o funcție a hotărârii Ucrainei, a mobilizării interne a resurselor, a inovației și a parteneriatelor strategice care au contribuit la estomparea avantajelor numerice și materiale ale Rusiei.