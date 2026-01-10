Rusia are nevoie de soldaţi pentru a lupta în Ucraina în 2026. Cine ar putea fi aceşti oameni şi de unde îi va recruta Putin

Vladimir Putinalături de șeful armatei Valeri Gherasimov. Foto: X

Regiunile și republicile etnice ale Rusiei au suportat o mare parte din povara furnizării de "carne de tun" pentru liniile frontului din Ucraina, încă de la începutul războiului. Oficialii regionali se pregătesc pentru încă un an de încercări de a atinge ţintele de recrutare militară impuse de Kremlin. O sarcină din ce în ce mai dificilă, notează The Moscow Times. "Autoritățile folosesc abuzuri fizice împotriva recruților, îi torturează prin privare de somn, falsifică semnături pe contracte și chiar îi ucid pentru că refuză să le semneze", a afirmat Maria Viuşkova, cercetătoare în domeniul disparităților regionale și etnice.

Maria Viuşkova, o cercetătoare de top în domeniul disparităților regionale și etnice în ceea ce privește victimele războiului din Rusia, a explicat cum și de unde va recruta Kremlinul soldaţi în 2026.

"Pentru Rusia, anul 2025 a fost marcat de cel mai mare număr de pierderi umane de la începutul invaziei la scară largă a Ucrainei. Pentru a continua războiul, armata rusă are nevoie de un aflux constant de noi soldați.

Între timp, atât bugetul federal, cât și cel regional din Rusia se confruntă cu dificultăți enorme. Autoritățile rămân fără banii necesari pentru a atrage oameni în armată. Plățile contractuale din unele regiuni au fost deja reduse.

Asta înseamnă că tacticile de recrutare bazate pe forţă și înșelăciune vor fi folosite mai frecvent. Întreprinderile ar putea fi obligate să furnizeze un anumit număr de „voluntari” pentru front și, la rândul lor, vor face presiuni asupra angajaților de sex masculin pentru a se înrola. Autoritățile ar putea folosi, de asemenea, detenții ilegale pentru a forța bărbații deținuți să semneze un contract", a spus specialista pentru sursa amintită.

Ea a continuat: "Va exista o presiune sporită asupra recruților pentru a semna contracte, deși aceasta va veni direct din partea autorităților militare. În 2024, experții au estimat că aproximativ 30% dintre recruți ajung să semneze contracte, așa că există loc pentru ca această cifră să crească.

Serviciul de recrutare din Rusia a devenit extrem de periculos. Autoritățile folosesc abuzuri fizice împotriva recruților, îi torturează prin privare de somn, falsifică semnături pe contracte și chiar îi ucid pentru că refuză să le semneze. Cred că aceste tipuri de acțiuni vor deveni sistemice în 2026".

De unde vor veni recruţii

Cel mai probabil, Kremlinul va continua să recruteze noi soldaţi tot din regiunile care au suferit cele mai multe pierderi de vieţi omeneşti pe frontul din Ucraina, în tabăra Rusiei, în 2025.

"Republicile Bashkortostan și Tatarstan, care s-au aflat în top în ceea ce privește pierderile regionale totale pe parcursul anului 2025, vor rămâne probabil în fruntea listei. Între timp, Moscova, în ciuda populației sale enorme, va rămâne relativ neafectată.

În 2025, pierderile militare din regiunile Perm și Kirov au crescut brusc - acest lucru va continua. Mă aștept ca toate tendințele principale să rămână în mare parte aceleași. Adică, dacă nu va avea loc o a doua mobilizare. Dacă se va întâmpla, atunci va fi o poveste complet diferită.

Republicile etnice vor continua să se claseze în primele 10 locuri în clasamentul deceselor pe cap de locuitor.

Republicile Tiva, Buryatia și Altai, precum și districtul autonom Chukotka, vor rămâne în top. Aceste regiuni au fost afectate în mod disproporționat de mobilizarea din 2022 și nu se poate exclude că același lucru se va întâmpla și în cazul altei mobilizări.

În mod curios, republicile din Caucazul de Nord, cu excepția Osetiei de Nord, au un număr foarte mic de victime de război identificate pe cap de locuitor. Doar Moscova și Sankt Petersburg se clasează mai jos pe listă.

Pot doar specula asupra motivelor: poate Kremlinul se teme de o explozie de instabilitate în Caucaz dacă apar acolo multe persoane cu arme și experiență de luptă? Cu toate acestea, întrebarea mai importantă e dacă acest lucru se va schimba în 2026 din cauza lipsei de soldați pe front", a declarat Maria Viuşkova.