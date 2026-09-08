Răzbunarea Germaniei după sabotajele Rusiei. Scoate rachete Patriot din rezerva Bundeswehr şi le trimite la Kiev

Sitem Patriot. Foto: Getty Images

Germania va trimite Ucrainei noi rachete antiaeriene Patriot preluate direct din stocurile armatei germane (Bundeswehr) și de care Kievul are „nevoie urgent” pentru a contracara atacurile cu rachete rusești, a promis marți ministrul german al apărării, Boris Pistorius, la o nouă reuniune a Grupului de contact pentru apărarea Ucrainei, format din aproximativ 50 de țări care susțin militar și financiar Ucraina în războiul cu Rusia, relatează agențiile AFP și Reuters, citate de Agerpres.

„Îi îndemn pe toți membrii Grupului de contact pentru apărarea Ucrainei să își verifice propriile stocuri și să efectueze livrări similare”, a indicat ministrul german al apărării.

„Sunt conștient că nu este ușor de găsit un echilibru între propriile nevoi de securitate și sprijinul de care Ucraina are nevoie urgent. Dar, vă rog, dacă aveți îndoieli, să decideți în favoarea Ucrainei”, a insistat Boris Pistorius.

„Din păcate, ne putem aștepta ca raidurile aeriene rusești să se intensifice din nou odată cu scăderea temperaturilor, iar atunci pagubele vor fi și mai mari”, a avertizat el.

Ministrul german nu a precizat însă numărul rachetelor interceptoare Patriot care vor fi furnizate Ucrainei și nici calendarul acestor livrări. Dar el a adăugat că Germania va spori și furnizarea de rachete antiaeriene de alte tipuri către Ucraina și de asemenea a dronelor și a munițiilor cu rază lungă de acțiune.

În luna iunie, de asemenea la o reuniune a respectivului grup de țări, ministrul Boris Pistorius anunțase că Germania va oferi Ucrainei un nou pachet de ajutor militar, în valoare de 400 de milioane de dolari, o parte din această sumă urmând să fie destinată achiziției de rachete interceptoare pentru sistemele antiaeriene americane Patriot.

Interceptoarele Patriot sunt foarte eficiente împotriva rachetelor balistice lansate aproape zilnic de Rusia asupra unor ținte în Ucraina. Confruntată cu insuficiența rachetelor Patriot, armata ucraineană a încetat să comunice public numărul țintelor aeriene rusești doborâte, pentru a nu evidenția rata redusă de interceptare a acestora.

Zelenski a cerut insistent rachete Patriot

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a cerut insistent aliaților Ucrainei să-i furnizeze mai multe rachete Patriot, dar războiul pornit de SUA împotriva Iranului a diminuat sever stocurile de rachete de acest tip, prin urmare Washingtonul își conservă aceste stocuri și a redus drastic livrările către Ucraina.

Tot marți, Uniunea Europeană a anunțat că a acceptat, printr-o derogare, ca Ucraina să cumpere rachete americane Patriot folosind 3,2 miliarde de euro din programul european de asistență financiară de 90 de miliarde de euro, program care cere să se acorde prioritate echipamentelor fabricate în UE.

Potrivit ministrului ucrainean al apărării, Evgheni Hmara, cu fondurile acum eliberate din împrumutul european Ucraina ar putea achiziționa aproximativ o mie de rachete Patriot, dar majoritatea acestora vor fi livrate abia în anii următori.

Prin urmare, el le-a cerut susținătorilor Ucrainei în războiul cu Rusia să urgenteze ajutorul militar oferit Kievului din propriile lor stocuri militare.

Și secretarul general al NATO, Mark Rutte, le-a cerut membrilor Grupului de contact pentru apărarea Ucrainei „să sape mai adânc” în aceste stocuri, întrucât „nu avem de ales”.

Germania reduce relațiile diplomatice cu Rusia

Decizia Germaniei de a trimite noi rachete Patriot Ucrainei vine în contextul intensificării amenințărilor rusești și acuzațiilor Berlinului privind operațiuni hibride desfășurate de Moscova pe teritoriul german.

Amintim că zilele trecute, Germania a acuzat oficial Rusia că se află în spatele atacului cu drone de luna trecută de la aeroportul din Leipzig.

O dronă care transporta un dispozitiv exploziv a fost descoperită pe 4 august pe aeroportul Leipzig/Halle din estul Germaniei, în apropierea unor avioane cargo ucrainene.

Situat în partea de est a Germaniei, aeroportul Leipzig/Halle este un centru pentru transporturi militare, mai ales ale armatei germane şi ale aliaţilor din NATO, fiind de asemenea o bază operaţională pentru compania germană DHL şi compania aeriană ucraineană Antonov Airlines.

Ministrul german de externe, Johann Wadephul, aflat alături de Dobrindt la o conferință de presă la Berlin, a anunțat că va dispune închiderea consulatului Rusiei din Bonn.

Contractul pentru Casa Rusă din Berlin va fi, de asemenea, reziliat. Numeroși observatori au acuzat această structură că este folosită pentru activități de spionaj și pentru răspândirea propagandei ruse.

El a adăugat că incidentul de la Leipzig nu trebuie privit ca un caz izolat, pentru că „se înscrie într-un şablon al operaţiunilor hibride ruse în Europa”.

Și purtătoarea de cuvânt a diplomației lui Putin, Maria Zaharova, a reacţionat spunând că Kremlinul va răspunde la „toate acţiunile anti-ruse” ale Germaniei.