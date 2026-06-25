Reacţia MAE după ce Iran a acuzat că România a ajutat SUA în războiul din Orientul Mijlociu

România nu a fost parte a conflictului SUA - Iran, susţine MAE. sursa foto: Getty

România nu a fost parte a conflictului SUA - Iran, prioritatea ţării noastre fiind sprijinirea constantă a eforturilor diplomatice care au avut ca scop dezescaladarea regională şi obţinerea unui climat de pace şi securitate în Orientul Mijlociu, a informat MAE joi, notează Agerpres.

Ministerul român aminteşte că decizia României a fost luată în contextul acordurilor bilaterale existente cu SUA.

"România este o ţară aliată cu responsabilităţi şi angajamente pe care le respectă pe deplin. Subliniem încă o dată că toate deciziile pe care România le ia în exercitarea suveranităţii sale sunt atent evaluate pentru a ne asigura că acestea sunt în conformitate cu prevederile Cartei ONU şi cu normele relevante de drept internaţional", a arătat MAE.

Joi, purtătorul de cuvânt al MAE iranian a transmis pe platforma X că "Italia şi România au fost menţionate explicit de către Secretarul general al NATO că au participat la agresiunea împotriva Iranului".

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, s-a referit, în cadrul unui interviu televizat, la faptul că România s-a oferit să alimenteze aeronave militare americane pe teritoriul naţional.

Roma îl contrazice pe șeful NATO

Roma a respins declarațiile secretarului general al NATO, Mark Rutte, care a dat drept exemplu Italia și România atunci când a vorbit despre țările care au oferit sprijin Statelor Unite și Israelului în războiul împotriva Iranului.

Autoritățile italiene susțin că Italia nu a participat la nicio acțiune militară și nu a permis folosirea bazelor sale pentru operațiuni de război împotriva Iranului.

„Am discutat cu ministrul de externe iranian, Abbas Araghchi. Italia nu a participat niciodată la vreo inițiativă militară și nu a autorizat niciodată utilizarea bazelor militare pentru acțiuni de război împotriva Iranului, respectând cu strictețe tratatele încheiate cu Statele Unite”, a transmis vicepremierul Antonio Tajani.