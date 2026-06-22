Reacția Moscovei după demisia lui Keir Starmer: "A fost un susținător al menținerii relațiilor bilaterale la zero"

Premierul britanic Keir Starmer și-a anunțat luni demisia. Foto: Hepta

Kremlinul și-a exprimat luni “îndoielile” că relațiile între Rusia și Regatul Unit se vor îmbunătăți după demisia premierului Keir Starmer, anunțată mai devreme de șeful guvernului de la Londra, relatează EFE, citată de Agerpres.

"Starmer a fost întotdeauna un partizan al menținerii acestor relații la nivelul zero, așa cum este situația în prezent", a afirmat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, în cadrul conferinței de presă zilnice.

Moscova, a spus Peskov, nu poate evoca nimic deosebit în mandatul lui Starmer, care a cerut recent Rusiei, împreună cu liderii Franței, Germaniei și Ucrainei, încetarea rapidă a focului și deschiderea negocierilor cu Kievul.

"Avem multe îndoieli că lucrurile se vor îmbunătăți după plecarea sa. Este puțin probabil ca cineva de pe scena politică britanică să aibă o poziție diferită cu privire la relațiile noastre bilaterale față de cea exprimată de Keir Starmer", a insistat Dmitri Peskov.

Premierul britanic și-a anunțat luni demisia din funcția de lider al Partidului Laburist și de premier al Marii Britanii, după ce a recunoscut că a pierdut încrederea parlamentarilor din formațiunea sa, necesară pentru a putea continua să guverneze.

Într-o declarație făcută în fața reședinței oficiale din Downing Street nr. 10, șeful guvernului a afirmat că i-a comunicat deja decizia sa regelui Charles al III-lea și că va face tot posibilul pentru a asigura o tranziție "ordonată" la conducerea executivului.

Regatul Unit a fost în ultimii ani una dintre țările cele mai active în ceea ce privește sprijinul acordat Kievului, căruia intenționează să îi furnizeze în curând 150.000 de drone și 350 de rachete, conform presei internaționale.