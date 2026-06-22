Ce i-a transmis Zelenski lui Keir Starmer după ce premierul britanic și-a anunțat demisia: "Ești oricând binevenit în Ucraina"

2 minute de citit Publicat la 15:29 22 Iun 2026 Modificat la 15:29 22 Iun 2026

Volodimir Zelenski și Keir Starmer intr-o discuție în marja summit-ului G7 din Franta, 16 iunie 2026. Foto: Hepta

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a postat, luni, pe X, un mesaj adresat premierului britanic Keir Starmer, la scurt timp după ce acesta din urmă și-a anunțat demisia de la conducerea cabinetului de la Londra.

"Keir, îți mulțumesc pentru toată cooperarea noastră, pentru sprijinul tău și pentru deciziile comune care au contribuit la întărirea Europei noastre și a apărării vieților omenești în Ucraina.

Regatul Unit a fost, este și va rămâne printre liderii mondiali. Aici, în Ucraina, prețuim profund Marea Britanie, iar fiecare întâlnire și fiecare conversație pe care am avut-o a fost întotdeauna plină de substanță.

Îți mulțumesc că păstrezi permanent legătura, că ești implicat și că te străduiești tot timpul să faci ceea ce este necesar și ceea ce ajută cu adevărat.

Urez Regatului Unit și întregului popor britanic mult succes, precum și realizărea obiectivelor voastre naționale. Avem încredere în Marea Britanie.

Keir, ești întotdeauna un oaspete binevenit în Ucraina", a scris Zelenski.

Keir, thank you for all our cooperation, your support, and the joint decisions that have helped make our Europe and our protection of life stronger.



The United Kingdom has been, is, and will remain among the world’s leaders. Here in Ukraine, we deeply value Britain, and every… pic.twitter.com/Ucxhf7D2FS — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 22, 2026

Starmer și-a anunțat demisia luni, după presiuni politice în propriul partid

Premierul britanic Keir Starmer și-a anunțat public, luni, demisia într-o declarație făcută la sediul din Downing Streen nr. 10.

"Întrebarea pe care și-o pune în prezent partidul meu este dacă eu sunt cel mai în măsură să-l conduc în următoarele alegeri generale.

Am auzit răspunsul grupului meu parlamentar la această întrebare și îl accept cu demnitate.

Fiecare decizie pe care am luat-o a avut în centru interesul țării pe care o iubesc. De aceea voi demisiona din funcția de lider al Partidului Laburist.

Am vorbit în cursul dimineții cu Majestatea Sa Regele pentru a-l informa despre decizia mea", a spus el.

Presiunea asupra lui Starmer a crescut considerabil după alegerile locale din mai, la care laburiștii au pierdut aproape 1.500 de consilieri în Anglia, au cedat puterea în Țara Galilor și au înregistrat cel mai slab rezultat de până acum pentru Parlamentul scoțian.

Soarta politică a lui Starmer a fost tranșată de victoria lui Andy Burnham

La acestea s-a adăugat decizia de a-l numi pe Lord Peter Mandelson ambasador al Regatului Unit în SUA.

Mandelson a fost ulterior demis după ce au apărut noi informații despre relația sa apropiată cu Jeffrey Epstein, miliardarul pedofil care, conform versiunii oficiale, s-ar fi sinucis în închisoare după arestare.

Schimbarea decisivă a venit după decisiv după ce politicianul laburist Andy Burnham a învins Reform UK, partidul în ascensiune al extremistului Nigel Farage, în circumscripția Makerfield.

Victoria lui Burnham a crescut majoritatea laburistă, contrazicând seria recentă de înfrângeri electorale.

Fostul primar al regiunii Greater Manchester timp de nouă ani, acum proaspăt ales deputat de Makerfield, este principalul favorit la succesiunea îm fruntea guvernului de la Londra.