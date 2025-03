Reacții după cearta Trump-Zelenski. Bolojan: "E necesară o pace durabilă". Maia Sandu: "Suveranitatea nu se dictează la Moscova"

România şi Republica Moldova insistă ca nicio decizie privind pacea în Ucraina şi viitorul poporului ucrainean să nu poată fi luată fără Ucraina şi fără garanţii de securitate corespunzătoare. FOTO: Agerpres

România şi Republica Moldova insistă ca nicio decizie privind pacea în Ucraina şi viitorul poporului ucrainean să nu poată fi luată fără Ucraina şi fără garanţii de securitate corespunzătoare, a declarat, sâmbătă, preşedintele interimar al României, Ilie Bolojan, într-o conferinţă comună cu omologul moldovean, Maia Sandu.

Ilie Bolojan a afirmat, la finalul unei întrevederi cu Maia Sandu, că "modul în care se va obţine pacea pentru Ucraina va influenţa decisiv" securitatea comună a României şi a Republicii Moldova.

"Am avut un schimb de opinii privind implicaţiile discuţiilor despre pacea în Ucraina şi importanţa strategică a regiunii Mării Negre. România şi Republica Moldova insistă ca nicio decizie privind pacea în Ucraina şi nici o decizie privind viitorul poporului ucrainean să nu poată fi luată fără Ucraina şi fără garanţii de securitate corespunzătoare. Modul în care se va obţine pacea pentru Ucraina va influenţa decisiv securitatea noastră comună. Am subliniat şi faptul că formatul de dialog trilateral România - Republica Moldova - Ucraina este esenţial pentru aprofundarea conectivităţii celor trei state, mai ales în domeniul energiei", a precizat Bolojan.

Ilie Bolojan a sublinit ideea nevoii pe pace, dar pe termen lung.

„Cred că pentru toţi găsirea unei soluţii pentru o pace în Ucraina este un lucru pe care cu toţii ni-l dorim şi dialogurile care au avut loc în această perioadă au fost un început. Cred că ieri, dacă dialogul s-ar fi terminat cu semnare de acord ar fi fost un pas important pentru ca lucrurile să se ducă într-o direcţie de stabilitate şi este păcat că această dispută la care s-a ajuns a întârziat semnarea unui acord. Eu sunt un optimist moderat şi cred că, în afară de discuţiile care nu pot fi liniare în astfel de probleme foarte complexe, de a ajunge într-o primă etapă la o încetare a focului şi apoi la un acord de pace care să fie în aşa fel gândit încât să asigure o pace stabilă în această regiune, nu pot fi deci închise foarte repede.

Dar sper că înţelepciunea va prevala şi lucrurile se vor duce către ceea ce ne dorim cu toţii, către găsirea unei soluţii pentru pace. Altfel situaţia este foarte complicată în această regiune şi fără găsirea unor soluţii pentru o pace durabilă orice fel de încetare a focului care nu este o chestiune stabilă poate să fie doar o scurtă perioadă de linişte şi dacă gândurile expansioniste ale Rusiei vor rămâne o constantă în anii următori înseamnă că ne putem gândi la reînceperea unui nou conflict şi Ucraina poate să fie doar prima victimă”, a afirmat Ilie Bolojan.

Maia Sandu: Suveranitatea aparţine poporului, nu se dictează de la Moscova

„Nimeni nu-şi doreşte pacea mai mult decât Ucraina şi noi aici, în Republica Moldova, foarte mult ne dorim pace. Ne dorim o pace reală, sustenabilă, o pace justă. Nu trebuie să admitem o situaţie în care Rusia obţine o pauză în care se reînarmează şi după care îşi reia agresiunea şi continuă să provoace nenorocire în ţările în regiune”, a afirmat Maia Sandu.

Aceasta a reafirmat sprijinul Republicii Moldova faţă de Ucraina în demersul acestei ţări de a obţine „o pace durabilă şi justă”; amintind că Ucraina, prin lupta pe care o duce, asigură pacea în Republica Moldova. „Atâta timp cât avem un război în vecinătate, riscurile sunt foarte mari pentru toţi, cred că ne-am învăţat lecţiile şi cred că trebuie să muncim cu toţii pentru această pace justă şi durabilă”, a adăugat Maia Sandu.

Preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, afirmă că suveranitatea aparţine poporului, "nu se dictează de la Moscova, nu se cumpără cu bani murdari", iar securitatea Republicii Moldova este şi securitatea României şi invers.

Liderul de la Chişinău a subliniat, sâmbătă, la finalul unei întrevederi pe care a avut-o cu omologul său român, Ilie Bolojan, că România şi Republica Moldova pot fi mai puternice doar împreună.

"Republica Moldova şi România trec fiecare prin momente dificile. Vedem în jurul nostru tentative de destabilizare, atacuri hibride, corupţie electorală, ne confruntăm cu o propagandă agresivă, cu minciuni menite să ne divizeze şi să slăbească încrederea oamenilor în democraţie. Trebuie să spunem clar: minciuna nu devine adevăr doar pentru că este repetată la nesfârşit. Libertatea de exprimare nu înseamnă dreptul de a manipula. Este datoria noastră să apărăm adevărul, să protejăm oamenii de minciuni şi să ne asigurăm că dezbaterea democratică rămâne una onestă şi bazată pe fapte, nu pe manipulare. Fiecare dintre aceste încercări sunt şi un prilej de a ne sprijini reciproc şi de a demonstra că împreună suntem mai puternici, pentru că securitatea Republicii Moldova este şi securitatea României, iar securitatea României este securitatea Republicii Moldova. Iar împreună, uniţi sub steagul Uniunii Europene, vom fi şi mai puternici. De aceea am toată încrederea că vom continua să protejăm alegerile libere, să combatem corupţia electorală în orice formă s-ar deghiza şi să apărăm dreptul cetăţenilor noştri de a decide singuri viitorul lor, pentru că asta e suveranitate, oamenii, poporul să decidă ce viaţă îşi doresc, nu Moscova", a afirmat Maia Sandu într-o conferinţă de presă comună cu Ilie Bolojan.

Aceasta a precizat că România este "cel mai bun prieten" şi "cel mai important partener" al ţării sale.

"România este cel mai important partener al Republicii Moldova, cel mai bun prieten, cel mai puternic avocat, umărul pe care ne sprijinim la greu şi alături de care mergem înainte. De-a lungul anilor, România ne-a fost mereu alături, cu sprijin concret, cu proiecte care îmbunătăţesc viaţa oamenilor, cu o voce clară şi fermă în susţinerea parcursului nostru european. Împreună am construit drumuri, am renovat şcoli şi grădiniţe, am conectat reţele de energie şi am investit în satele noastre. România este un partener de încredere în eforturile noastre de a deveni un stat modern, european. Dincolo de proiectele comune, ne leagă o viziune pentru viitor, ne leagă dorinţa de a trăi în pace, în libertate, în democraţie", a adăugat liderul moldovean.

Preşedintele Republicii Moldova a avocat trecutul ţării sale, arătând că "Moscova a vrut să ne şteargă identitatea, să ne omoare limba şi cultura".



"Noi cunoaştem alternativa, ştim cum e să fii lipsit de fraţi şi prieteni. Noi am trăit vremuri în care Moscova a vrut să ne şteargă identitatea, să ne omoare limba şi cultura, vremuri în care ne-au impus graniţe artificiale, ne-au separat prin sârmă ghimpată, despărţind familii, prieteni, fraţi de surori, vremuri în care ei au pretins că ştiu cine suntem, ce să gândim, cum să vorbim. Astăzi suntem aici, dovedind că am rezistat, că suntem mai puternici decât cei care au vrut să ne dezrădăcineze şi să ne reducă la tăcere, că suveranitatea aparţine poporului, nu se dictează de la Moscova, nu se cumpără cu bani murdari, a mai precizat Sandu.