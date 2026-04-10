Reapare ideea unui “NATO musulman”: Cum vor statele din Golf să își refacă securitatea după războiul cu Iranul

Golful va trebui să trăiască cu o amenințare continuă din partea regimului din Iran. FOTO: Getty Images

Statele din Golf vor căuta să creeze structuri de securitate suplimentare pe măsură ce își reconstruiesc economiile afectate după războiul SUA și Israelului împotriva Iranului și se confruntă cu un Teheran încurajat să atace din nou, potrivit unei analize The Guardian.

Golful va trebui să trăiască cu o amenințare continuă din partea regimului din Iran și a arsenalului său de rachete rămas. Bazele americane de pe teritoriul lor le-au transformat în ținte pentru Iran, în timp ce acesta a ripostat la un atac comun al SUA și Israelului.

Însă, țările spun că nu pot tolera ca Iranul să mențină controlul asupra strâmtorii Ormuz, prin care circulă cea mai mare parte a comerțului lor. Acceptând un armistițiu săptămâna aceasta, Iranul a insistat că va păstra controlul pe care l-a avut în timpul războiului pentru această cale navigabilă, ceea ce i-ar permite Teheranului să controleze Golful după bunul plac. Viitorul strâmtorii va fi una dintre principalele dispute care vor fi negociate între Statele Unite și Iran, în cadrul discuțiilor de la Islamabad care urmează să înceapă chiar vineri.

Națiunile din Golf au trâmbițat succesul în interceptarea în mare măsură a barajului iranian de rachete și drone pe parcursul celor cinci săptămâni de conflict, demonstrând că se pot apăra singure.

Cu toate acestea, țările sunt divizate în ceea ce privește viitoarele relații cu Iranul, un grup agresiv condus de Emiratele Arabe Unite și Bahrain adoptând o linie mai dură, iar alte națiuni sperând la pace prin reluarea legăturilor cu Teheranul, spun experții.

Mass-media de stat iraniană a declarat miercuri că Emiratele Arabe Unite s-au aflat probabil în spatele unui atac asupra instalațiilor sale petroliere de pe insula Lavan, la câteva ore după anunțul unui armistițiu, iar Iranul a ripostat. Ar fi singura acțiune ofensivă cunoscută a unei națiuni din Golf în conflict. Emiratele Arabe Unite nu au comentat.

Arabia Saudită și Iranul au avut joi primul lor contact oficial de la începutul conflictului, într-o convorbire între cei doi miniștri de externe care „a discutat modalități de reducere a tensiunilor pentru a restabili securitatea și stabilitatea în regiune”.

Bader Mousa Al-Saif, profesor la Universitatea din Kuweit, a declarat că Golful ar trebui să își reconsidere securitatea, formând parteneriate cu țări precum Turcia și alte puteri medii, în loc să se bazeze exclusiv pe SUA. El a spus că regiunea trebuie să scape de pericolul izbucnirii repetate a conflictelor acum, astfel încât fundațiile economice să poată fi resetate.

„Este de datoria tuturor țărilor din regiune să regândească modelul”, a spus Al-Saif. „Întrebarea este cum să izolăm regiunea în ansamblu de intrarea într-un război veșnic.”

Țări precum Turcia și Pakistanul, care au armate mari și capabile, par să joace un rol mai important în Golf. Au existat mișcări în această direcție chiar înainte de război.

De ce este dificil scenariul unui NATO musulman

În ultimele luni, Arabia Saudită a încheiat un pact de apărare cu Pakistanul, iar Emiratele Arabe Unite au anunțat un parteneriat de apărare cu India. În timpul acestui conflict, Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite și Qatar au semnat în grabă acorduri de apărare cu Ucraina, pentru a combate amenințarea reprezentată de dronele iraniene.

Au existat apeluri pentru un „NATO musulman”, dar această idee este considerată foarte puțin probabilă. O nouă aliniere a apărut în martie între Arabia Saudită, Turcia, Egipt și Pakistan, „Step”. Cu toate acestea, rivalitățile dintre aceste țări și lipsa de claritate cu privire la faptul dacă se protejează împotriva Iranului sau a Israelului complică relația. Turcia și Pakistanul se învecinează cu Iranul și nu doresc să vadă o confruntare cu Teheranul.

Regatul Unit, care a contribuit la apărarea cerului din Golf în timpul războiului, ar putea fi, de asemenea, implicat. Sosind miercuri la Jeddah, Keir Starmer a discutat cu prințul moștenitor saudit „cum ar putea Marea Britanie și Arabia Saudită să își aprofundeze cooperarea industrială în domeniul apărării pentru a-și spori capacitatea și securitatea reciprocă”.

Abdulkhaleq Abdulla, profesor de științe politice în Emiratele Arabe Unite, a declarat că se așteaptă ca legăturile de securitate cu SUA să se adâncească și ca și alții să se alăture Emiratelor Arabe Unite în relațiile cu Israelul – un parteneriat care include legături militare și de informații.

Emiratele Arabe Unite au fost cel mai puternic afectate de Iran, fiind vizate de 2.256 de drone și peste 563 de rachete, peste 90% dintre acestea fiind interceptate, potrivit autorităților. Aceasta se compară cu aproximativ 850 de proiectile lansate de Iran asupra Israelului.

„Iranul a evoluat în ultimele 40 de zile ca inamic public numărul unu, pentru Emiratele Arabe Unite și pentru celelalte țări arabe”, a spus Abdulla. „Cu un astfel de inamic public numărul unu, trebuie să fii cu adevărat în gardă 24 de ore, șapte zile pe săptămână.”

Yasmine Farouk, directoarea de proiecte pentru Golf la thinktank-ul International Crisis Group, a declarat că Arabia Saudită este mai bine poziționată pentru a se redresa, conducta sa petrolieră și porturile de la Marea Roșie, dimensiunea teritoriului său și infrastructura energetică nefiind la fel de afectate ca alte națiuni din Golf. Cu toate acestea, costurile de reconstrucție ar putea afecta eforturile specifice ale Riadului de a-și diversifica economia până în 2030.

„Arabia Saudită are profunzime strategică și resursele necesare pentru a se redresa. Geografia sa a ajutat-o mult”, a spus Farouk.

Andreas Krieg, profesor asociat la King’s College London, a declarat că Golful nu va încerca să înlocuiască protecția americană, ci să suprapună parteneriate de securitate cu alții, în special cu Europa. El se așteaptă ca țările din Golf să investească mai mult în apărarea aeriană și antirachetă, consolidarea porturilor și a instalațiilor de desalinizare sau supravegherea maritimă.