Record istoric în SUA: guvernul este parțial închis de 44 de zile. Aeroporturile, în haos înainte de Cupa Mondială

Impasul actual a provocat haos pe aeroporturi, din cauza lipsei agenților Administrației pentru Securitatea Transporturilor la punctele de control de securitate. sursa foto: Getty

Închiderea parțială a guvernului american a devenit cea mai lungă din istoria Statelor Unite, în condițiile în care parlamentarii de la Washington continuă să se certe pe finanțarea Departamentului pentru Securitate Internă (DHS), scrie BBC.

Duminică, închiderea a atins 44 de zile, depășind precedentul record de întrerupere a finanțării, care s-a încheiat în noiembrie 2025.

Impasul actual a provocat haos pe aeroporturi, din cauza lipsei agenților Administrației pentru Securitatea Transporturilor (TSA) la punctele de control de securitate, angajații rămânând fără salarii.

Congresul se află acum într-o pauză de două săptămâni, astfel încât un acord pentru finanțarea DHS – care acoperă agenții TSA, precum și agențiile de imigrație – este puțin probabil să fie adoptat în curând.

Vineri, parlamentarii nu au reușit să ajungă la un acord pentru redeschiderea DHS, care este închis din 14 februarie.

Senatul american a adoptat un acord de compromis care ar fi finanțat parțial DHS și care viza atenuarea întârzierilor din transportul aerian, însă republicanii din Camera Reprezentanților au respins proiectul de lege și au votat în schimb o măsură temporară care finanța departamentul în întregime.

Nu se așteaptă ca Senatul să adopte acea măsură temporară, deoarece democrații s-au opus finanțării departamentului – care supervizează agenda de imigrație a lui Trump – fără reforme, cum ar fi interzicerea purtării măștilor de către agenții Serviciului de Imigrare și Control Vamal (ICE) și a profilării rasiale.

Pe aeroporturi, mii de agenți TSA nu și-au primit salariile pe durata disputei în curs. Acest lucru a dus la absența de la serviciu a unora dintre ei și la demisia a aproximativ 500 de agenți, potrivit DHS.

Videoclipuri pe rețelele sociale cu călători înșirați în jurul clădirilor, în cozi uriașe, au devenit virale și au generat îngrijorări privind capacitatea SUA de a co-găzdui Cupa Mondială care începe în iunie.

Vineri, peste 3.560 de agenți TSA nu s-au prezentat la serviciu, potrivit DHS, reprezentând 12,35% din totalul angajaților agenției.

Agenți ICE au fost trimiși pe mai multe aeroporturi pentru a ajuta în timp ce agenții TSA rămân neplătiți.

Responsabilul Casei Albe pentru frontiere, Tom Homan, a declarat duminică că unele unități ICE ar putea rămâne pe aeroporturi chiar și după ce închiderea guvernului se va termina, în funcție de câți agenți TSA „se vor întoarce la muncă” după ce vor fi plătiți.

„Trebuie să securizăm acele aeroporturi. ICE este acolo pentru a-i ajuta pe frații și surorile noastre din TSA. Vom fi acolo atât timp cât au nevoie de noi”, a declarat el pentru CBS.

Acesta a precizat că agenții TSA vor începe să primească salariile luni sau marți, după ce Trump a semnat un ordin executiv prin care dispune plata lor.

Măsura ar putea întâmpina contestații juridice și politice, deoarece Constituția SUA atribuie Congresului competența de a autoriza cheltuielile guvernului federal.

„Mi se pare destul de clar o încălcare a Legii Anti-Deficit, care interzice cheltuirea banilor care nu au fost alocați de Congres”, a declarat pentru BBC Josh Chafetz, profesor de drept și politici la Universitatea Georgetown.