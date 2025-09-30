Regele Charles a vizitat Institutul Cultural Român din Londra: „Arată afecțiunea pe care Majestatea Sa o poartă țării noastre”

Foto: Facebook/ Romanian Cultural Institute in London

Regele Charles al III-lea al Marii Britanii a vizitat, marți, Institutul Cultural Român de la Londra, pentru a vedea expoziția „Maria a României, Regina Artistă” care marchează 150 de ani de la nașterea reginei, soția regelui Ferdinand. Regina Maria a României (1914-1927) a fost prințesă britanică la origini și una dintre nepoatele reginei Victoria a Marii Britanii (1837-1901).

„Am fost incredibil de onorați să-l primim pe Majestatea Sa Regele Charles să vadă expoziția «Maria a României, Regina Artistă»”, produsă de Institutul Cultural Român din Londra pentru marcarea a 150 de ani de la nașterea sa.

Picturile realizate de regina Maria sunt prezentate pentru prima oară alături de artă botanică din colecția Majestății Sale „Transylvania Florilegium”. Expoziția este organizată de Dr. Shona Kallestrup și Sorin Mărgărit și oferă un dialog strălucitor între două colecții, celebrând frumusețea naturală a României.

Majestatea Sa a fost primit de ambasadoarea României în Regatul Unit, Excelența Sa Laura Popescu, și de directorul nostru, Aura Woodward, care l-a condus pe Majestatea Sa de-a lungul expoziției. Spectacolul este găzduit cu generozitate de The King’s Garrison Chapel Gallery din Londra centrală. Fundația Regală realizează un număr mare de proiecte în România, reflectând afecțiunea mare pe care Majestatea Sa o poartă țării noastre, dar și interesul său profund pentru peisajele noastre, biodiversitatea și moștenirea culturală”, a transmis Institutul Cultural Român din Londra, pe pagina sa de Facebook.