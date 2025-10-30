Regele Charles îl dă afară pe prințul Andrew din reședința regală și-i ia titlurile. Cine-i va plăti chiria și pensia

2 minute de citit Publicat la 22:31 30 Oct 2025 Modificat la 22:32 30 Oct 2025

Regele Charles (stânga) i-a retras titlurile și onorurile fratelui său, prințul Andrew (dreapta) și i-a cerut să plece din reședința regală. Foto: Getty Images

Regele Charles al III-lea al Marii Britanii a inițiat un proces oficial de retragere a "titlurilor și onorurilor" fratelui său, prințul Andrew, în contextul în care legăturile acestuia din urmă cu miliardarul pedofil mort în închisoare, Jeffrey Epstein, continuă să provoace controverse, notează presa din Regatul Unit.

Ca parte a acestui proces, prințul urmează să părăsească locuința sa din Windsor, numită "Royal Lodge" (Loja regală, n.r.), după ce a primit o notificare prin care i se anunță încetarea contractului de închiriere, conform Palatului Buckingham.

"Aceste măsuri sunt considerate necesare", a comunicat casa regală, în ciuda faptului că Andrew continuă să nege acuzațiile împotriva sa.

"Majestatea Lor doresc să clarifice faptul că gândurile și compasiunea lor profundă au fost și vor rămâne alături de victimele și supraviețuitorii oricăror forme de abuz", se spune în mesajul de la Palatul Buckingham.

Dat afară din reședința regală, dar cu chiria plătită ce Charles

Potrivit BBC, Andrew se va muta într-o proprietate de pe domeniul privat Sandringham din Norfolk, care va fi finanțată privat de rege.

Mutarea va avea loc cât mai curând posibil, iar Andrew va primi o pensie privată "adecvată" din partea lui Charles, arată sursa citată.

CNN notează că mișcarea Casei Regale britanice are loc în contextul în care fratele lui Charles nu a reușit să atenueze scandalul privind asocierea sa cu Jeffrey Epstein.

Andrew este acuzat în memoriile postume ale Virginiei Giuffre că a agresat-o sexual în adolescență, după ce i-a fost "pusă la dispoziție" de Jeffrey Epstein.

Acum în vârstă de 65 de ani, fostul prinț a susținut că nu a întâlnit-o niciodată pe Giuffre și a negat în repetate rânduri toate acuzațiile împotriva sa.

Andrew nu a reușit să pună capac scandalului legat de asocierea sa cu Jeffrey Epstein

La începutul acestei luni, el a încercat, fără succes, să reducă anvergura scandalului, anunțând că renunță la utilizarea titlurilor sale nobiliare.

De asemenea, Andrew nu a reușit să înăbușe controversele legate felul cum a reușit să îi plătească Virginiei Giuffre o despăgubire de milioane de dolari într-un proces civil în 2022 și să-și finanțeze traiul, în ciuda faptului că nu a mai era membru activ al casei regale încă din 2019.

Furia publică a crescut, după ce săptămâna trecută a ieșit la iveală faptul că fratele regelui a plătit echivalentul unui milion de dolari pentru a locui la reședința Royal Lodge, situată lângă Castelul Windsor.

Conform contractului de închiriere, el s-a obligat, de atunci, la plata unei chirii anuale simbolice "doar în cazul în care aceasta este solicitată".