Macron a dezvăluit planul de a trimite 6.000 de soldați francezi în Ucraina dacă se încheie acordul de pace cu Rusia

2 minute de citit Publicat la 17:36 10 Ian 2026 Modificat la 17:41 10 Ian 2026

Militari francezi în timpul unui exercițiu organizat în Senegal, la Dakar, în 2023. Sursă foto: Hepta

Președintele francez Emmanuel Macron le-a prezentat liderilor politici ai partidelor parlamentare din țara sa un plan care ar presupune desfășurarea a 6.000 de soldați francezi în Ucraina după semnarea unui eventual acord de pace cu Rusia, în urma medierii SUA, scrie Ukrainskaia Pravda.

Reuniunea de la Paris s-a desfășurat la două zile de la întrunirea liderilor Coaliției Voluntarilor pentru Ucraina.

La eveniment, care s-a desfășurat cu ușile închise, au participat prim-ministrul francez, ministrul Forțelor Armate, șeful Statului Major al Apărării, președinții Adunării Naționale și Senatului, liderii grupurilor parlamentare, șefii partidelor politice parlamentare și președinții comisiilor de Afaceri Externe și Apărare din legislativul francez.

Au fost prezenți inclusiv reprezentanții formațiunilor care resping ideea ca Franța să trimită trupe în Ucraina, precum Rassemblement national (RN) și La France Insoumise (LFI).

"Parisul ar urma să trimită 6.000 de soldați francezi în Ucraina", a spus după discuții șefa grupului parlamentar al LFI, Mathilde Panot.

Politicieni francezii spun că nu au încredere în americani

Persoane apropiate președintelui francez au declarat că Emmanuel Macron vrut să le împărtășească celor aproximativ 30 de participanți "detalii confidențiale despre contribuția Franței, astfel încât toată lumea să înțeleagă pe deplin amploarea și natura provocărilor".

Liderul din Hexagon a vorbit și despre "progrese semnificative" în ceea ce privește sprijinul SUA pentru garanțiile de securitate pe care țările europene le-ar oferi Ucrainei.

Conform publicației citate, niciunul dintre participanți nu a exprimat obiecții fundamentale față de mecanismul prezentat de Macron iar unii parlamentari au comparat Coaliția Voluntarilor cu o posibilă alternativă la NATO, notează Ukrainskaia Pravda.

Eventuala intervenție a SUA dacă Rusia ar încălca un potențial armistițiu a stârnit dezbateri.

"Macron spune că a primit garanții de securitate de la americani, dar nu am încredere în promisiunile americane în acest moment”, a declarat Jean-Louis Thiériot, deputat republican și membru al Comisiei de Apărare a Camerei inferioare din legislativul francez.

"Nu există niciun motiv să avem încredere în Donald Trump, cu atât mai mult cu cât acesta amenință mai multe țări din America Latină", a spus, la rândul său, deputata LFI Mathilde Panot.

Șeful Statului Major al Apărării, Fabien Mandon, a declarat că soldații francezi nu vor constitui "o forță de mediere sau de stabilizare", ci mai degrabă una care "să susțină încrederea forțelor ucrainene".

"Nu vom fi în prima linie, dar vom fi (acolo) pentru a sprijini armata ucraineană", a confirmat președintele Macron.

Opoziția politică din Franța cere mandat ONU pentru desfășurarea soldaților în Ucraina

Formațiunea LFI a transmis că nu este de acord ca soldații francezi să fie desfășurați în aceste condiții și că va cere "mandat ONU" dacă se pune problema trimiterii lor în Ucraina, a declarat Mathilde Panot.

Fabien Roussel, secretar național al Partidului Comunist Francez, a avertizat asupra escaladării și a pledat, la rândul său, în favoarea unor "forțe de menținere a păcii sub mandat ONU".

Marine Le Pen, lidera facțiunii RN în Adunarea Națională, a estimat că aliații "nu se pot baza pe americani", după capturarea președintelui venezuelean Nicolás Maduro, și a cerut, la rândul său ca orice desfășurare de trupe în Ucraina să fie acoperită de un mandat al Națiunilor Unite.

Relatările din presa internațională au indicat că numărul total al contingentului Coaliției Voluntarilor pentru Ucraina ar fi de 15.000 de militari, jumătate fiind asigurați de Regatul Unit.

Regatul Unit și Franța s-au angajat într-o declarație din 6 ianuarie 2026 să desfășoare trupe în Ucraina dacă se ajunge la un acord de pace.