Reguli noi după ce Trump şi Biden au făcut schimb de insulte faţă în faţă. Ce se va întâmpla la următoarele dezbateri

La prima dezbatere, desfăşurată pe 28 septembrie, cei doi competitori au oferit un spectacol dezamăgitor, în care nivelul discursului a coborât foarte jos şi a fost marcat de atacuri la persoană şi insulte, după cum notează comentatorii internaţionali.

De la "Nu e nimic inteligent la tine, Joe" (Trump către Biden) la "N-ai de gând să taci, omule? Nu e deloc o atitudine prezidenţială" (Biden către Trump, pe care l-l-a catalogat drept clown), dezbaterea a fost una haotică iar moderatorul Chris Wallace (Fox News) a avut o misiune aproape imposibilă.

Trump l-a întrerupt pe Biden de 73 de ori şi a intrat în conflict cu moderatorul la doar 10 minute de la începutul dezbaterii, determinându-l pe acesta să spună: "Domnule preşedinte, eu sunt moderatorul acestei dezbateri şi aş vrea să mă lăsaţi să vă pun întrebarea şi apoi să răspundeţi".

Însă Trump i-a ignorat cererea şi a continuat să vorbească peste contracandidatul său.

După înfruntarea de luni, Comisia de supervizare a dezbaterilor a hotărât că i se va tăia microfonul candidatului care va încerca să-l întrerupă pe competitorul.

Comisia este un organism ne-partizan, care se ocupă din 1998 cu organizarea confruntărilor electorale între candidaţii prezidenţiali.

Perdant al primei dezbateri, nu atât pe seama hărţuirii la care şi-a supus adversarul, cât mai ales pentru că a refuzat să condamne extrema dreaptă americană atunci când i s-a cerut acest lucru, Trump a reacţionat pe Twitter, în stilu-i caracteristic.

"Încercaţi să găsiţi un nou moderator şi un candidat democrat mai bun", a scris el, însă comisia pentru dezbateri a comunicat deja că regulile nu sunt negociabile.

Try getting a new Anchor and a smarter Democrat candidate! https://t.co/B9heSVV1OJ