Replica lui Donald Tusk pentru Marko Rubio și Elon Musk: "Niciodată aroganță. Dragi prieteni, gândiți-vă la asta"

Donald Tusk a reacţionat în legătură cu disputa aprinsă dintre demnitari de rang înalt americani și polonezi pe tema reţelei de sateliți Starlink. Premierul polonez a transmis un mesaj clar pentru Marko Rubio și Elon Musk, deşi, a preferat să nu îi nominalizeze în postarea făcută pe platforma X. Totodată, el le-a cerut să manifeste respect față de aliații lor și să nu fie aroganți, transmite Reuters, au scris jurnaliştii de la Agerpres.

Secretarul de stat american Marco Rubio l-a acuzat pe ministrul de externe polonez Radoslaw Sikorski că ''inventează lucruri'' și a sugerat că acesta este nerecunoscător, după ce Sikorski spusese că Ucraina ar putea avea nevoie de o alternativă la serviciul de sateliți Starlink, deținut de Elon Musk, dacă acest sistem își pierde credibilitatea.

Mesajul premierului Poloniei vine la o zi distanţă de promisiunea consilierului special al președintelui american Donald Trump, care a anunţat că va păstra accesul Ucrainei la rețeaua sa de sateliți Starlink; anterior, Elon Musk şi ministrul polonez de externe Radoslaw Sikorski au avut un schimb de replici dure pe platforma X.

True leadership means respect for partners and allies. Even for the smaller and weaker ones. Never arrogance. Dear friends, think about it.