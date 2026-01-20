Republica Moldova a iniţiat procedura de ieşire din CSI. Popșoi: documentele ajung în Parlament până la mijlocul lui februarie

Mihai Popșoi, ministrul Afacerilor Externe din Republica Moldova. Sursa foto: Hepta

Republica Moldova este mai aproape de retragerea completă din Comunitatea Statelor Independente (CSI). Anunţul a fost făcut de ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, într-un interviu oferit luni, a relatat newsmaker.md. Potrivit declaraţiilor oficialului, Guvernul de la Chişinău a inițiat procesul de denunțare a acordurilor de bază și, implicit, de părăsire a Comunității Statelor Independente (CSI), urmând ca documentele să fie finalizate la nivel guvernamental până la mijlocul lunii februarie și transmise Parlamentului pentru adoptarea deciziei finale.

Republica Moldova nu va mai fi membră a Comunității Statelor Independente (CSI)

Republica Moldova a inițiat, oficial, procedura de denunțare a acordurilor care stau la baza apartenenței sale la Comunitatea Statelor Independente (CSI), a precizat viceprim-ministrul și ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, luni, în cadrul unei emisiuni la Radio Moldova, conform sursei citate.

Politicianul a explicat că Ministerul de Externe a pornit deja procesul guvernamental de avizare a documentelor necesare, urmând ca proiectele să fie transmise Parlamentului pentru aprobare.

Potrivit declaraţiilor făcute de Mihai Popșoi, după denunțarea de către Parlament a celor trei acorduri de bază care stau la temelia aflării Republicii Moldova în CSI, Chișinăul nu va mai fi, din punct de vedere juridic, stat membru al organizației.

"Deci, statutul CSI, semnat la Minsk la 22 ianuarie 1993, Acordul de fondare a CSI din 8 decembrie 1991, tot la Minsk, precum și anexa din 22 decembrie 1991. Înseamnă că Republica Moldova nu va mai fi oficial membră a CSI. Și acest proces deja a început.

Am luat această decizie de curând, procesul de avizare este pornit, iar la începutul noii sesiuni a Parlamentului, documentele de denunțare a acestor acorduri vor ajunge la legiuitori. Da, până la mijlocul lunii februarie, probabil, noi vom finaliza procesele în Guvern, după care această decizie va trebui să fie luată de către colegii din Parlament", a menționat viceprim-ministrul Mihai Popșoi.

Oficialul a mai spus că Republica Moldova a semnat, în total, aproape 283 de acorduri în cadrul Comunitatea Statelor Independente, dintre care 71 au fost deja denunțate, iar alte circa 60 se află în proces de denunțare. Potrivit lui Popșoi, majoritatea acestor acorduri sunt depășite, nu mai sunt aplicate și au fost anterior abandonate și de alți membri ai CSI, fără consecințe practice.

Ministrul de Externe a subliniat că autoritățile nu vor renunța la acele acorduri care aduc beneficii economice sau au o valoare practică pentru cetățeni, atâta timp cât acestea nu contravin parcursului european al Republicii Moldova.

"O parte din ele, atât timp cât ele nu contravin aflarea noastră în Uniunea Europeană și dacă aduc careva beneficii, nu există niciun temei pentru denunțarea lor. Dar juridic, deja în cel mai scurt timp, oficial, Republica Moldova nu va mai face parte din CSI", a mai declarat Mihai Popșoi.

În vara lui 2023, Parlamentul de la Chișinău a aprobat în a doua lectură proiectul de denunțare a Convenției privind Adunarea Interparlamentară a CSI. Speakerul Igor Grosu a propus retragerea din Convenția privind Adunarea Interparlamentară CSI, "întrucât politicile, scopurile și deciziile actuale ale Adunării Interparlamentare CSI nu mai corespund scopurilor și politicilor Republicii Moldova".

Conform Parlamentarului de la Chişinău, un alt motiv este declarația fermă a țării de a urma vectorul european.