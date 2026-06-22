Republica Moldova ar putea primi încă 523 milioane de euro dacă va implementa reformele asumate, anunţă şefa Comisiei Europene

Maia Sandu, preşedinta Republicii Moldova, António Costa, președintele Consiliului European, şi Ursula von der Leyen, preşedinta Comisiei Europene. Sursa foto: Hepta

Uniunea Europeană va debloca încă 523 milioane de euro pentru Republica Moldova până la sfârşitul anului dacă autorităţile de la Chişinău vor finaliza reformele asumate, a anunţat luni preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, la finalul Summitului UE - Republica Moldova de la Bruxelles. Bruxellesul a promis, totodată, un nou pachet de sprijin pentru securitate de 120 de milioane de euro, precum şi fonduri suplimentare pentru combaterea atacurilor hibride şi consolidarea infrastructurii de frontieră, transmite Radio Chişinău, potrivit Agerpres.

Preşedinta Comisiei Europene a declarat că deschiderea primului grup de capitole de negociere pentru aderarea la Uniunea Europeană reprezintă "o piatră de hotar importantă" pentru parcursul european al Republicii Moldova. Oficialul european a apreciat reformele realizate de Chişinău în condiţii dificile şi a subliniat că R. Moldova a îndeplinit deja 93% dintre angajamentele prevăzute în Planul de creştere al UE.

Ursula von der Leyen a anunţat că Republica Moldova a beneficiat deja de 504 milioane de euro prin acest mecanism, iar alte 523 milioane de euro ar putea fi deblocate până la sfârşitul anului dacă reformele vor fi finalizate. Totodată, Uniunea Europeană pregăteşte un nou pachet de sprijin pentru securitate în valoare de 120 de milioane de euro pentru anul 2026.

"Atacurile hibride şi efectele războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei continuă să afecteze Republica Moldova. Dezinformarea, şantajul energetic, atacurile cibernetice şi încălcările spaţiului aerian sunt doar câteva dintre aceste provocări. Aceasta este provocarea cu care vă confruntaţi dumneavoastră şi cu care ne confruntăm cu toţii. Şi este o provocare căreia îi vom face faţă împreună. Pentru că securitatea Republicii Moldova este securitatea Europei. De aceea, ne intensificăm sprijinul", a spus şefa executivului european.

Preşedinta Maia Sandu a declarat că Republica Moldova traversează un moment favorabil în parcursul său european, datorită sprijinului cetăţenilor, progreselor înregistrate prin reforme şi deschiderii manifestate de statele membre faţă de procesul de extindere. Totodată, Maia Sandu a afirmat că reformele implementate în ultimii ani sunt deja recunoscute prin investiţii, fonduri europene şi încredere din partea partenerilor externi.

La rândul său, preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, a declarat că hotărârea şi angajamentul Republicii Moldova faţă de reforme dau rezultate, iar progresul înregistrat pe calea integrării europene este recunoscut de statele membre.

El a mai subliniat că relaţiile dintre R. Moldova şi Uniunea Europeană s-au consolidat considerabil în ultimii ani, iar cooperarea este una reciproc avantajoasă, inclusiv în domeniul combaterii ameninţărilor hibride şi al consolidării instituţiilor statului.

"Ca să fie clar, pentru Consiliul European, extinderea este cea mai importantă investiţie geopolitică a Europei şi, aşa cum a spus preşedinta Maia Sandu, este cea mai importantă investiţie în propria noastră securitate. Prin urmare, ar trebui să realizăm extinderea cât mai curând posibil. Desigur, este un proces bazat pe merit. Asta înseamnă că avansăm în funcţie de meritele fiecărui stat candidat", a declarat Antonio Costa.

Summitul Republica Moldova - Uniunea Europeană a avut loc la o săptămână după deschiderea negocierilor pe primul grup de capitole "Valori fundamentale".

În cadrul reuniunii desfăşurate la Bruxelles, la care liderii europeni au reconfirmat sprijinul pentru integrarea europeană a Republicii Moldova, au fost semnate mai multe acorduri privind cooperarea în domeniile economic, tehnologic, al cercetării şi inovării, notează Radio Chişinău.