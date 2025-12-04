Republica Moldova lucrează la o nouă strategie pentru reintegrarea Transnistriei. Formatul "5+2" va fi abandonat

Viceprim-ministrul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri. sursa foto: Agerpres

Autoritățile de la Chișinău elaborează o nouă strategie de reintegrare a regiunii transnistrene, în condițiile în care formatul de negocieri „5+2” este considerat nefuncțional și imposibil de reluat în actualul context regional. Anunțul a fost făcut joi de viceprim-ministrul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, după ședința Guvernului, relatează Moldpres.

Oficialul a precizat că anumite elemente ale strategiei nu pot fi făcute publice pe parcursul procesului, pentru a nu afecta rezultatul final.

„Formatul de negocieri „5+2” nu mai este valabil. Acest lucru a fost expus de mai multe ori la diferite niveluri. Ar fi foarte complicat să ne imaginăm că doi actori importanți în proces, aflați într-un război direct, ar putea participa la reglementarea unui alt conflict. Deci, pentru moment și pentru o perspectivă previzibilă, acest format nu poate fi examinat ca unul ce ar putea să continue procesul de negocieri”, a declarat Valeriu Chiveri.

El a subliniat, totodată, că într-un eventual pachet de negociere a păcii între Ucraina și Federația Rusă, Republica Moldova nu își propune să fie inclusă într-un pachet dedicat reglementării conflictului transnistrean, ci într-unul care vizează securitatea regională.

„Pentru noi, acest lucru ar viza exclusiv retragerea forțelor militare ruse din regiune. În ceea ce privește reglementarea propriu-zisă a conflictului în Republica Moldova, ne vom angaja să facilităm un proces de negocieri care să includă atât Tiraspolul, cât și partenerii internaționali care ne susțin, în primul rând Uniunea Europeană, Statele Unite și OSCE”, a explicat vicepremierul.

Formatul „5+2” include Republica Moldova și Tiraspolul ca părți, OSCE, Federația Rusă și Ucraina ca mediatori, iar Statele Unite și Uniunea Europeană ca observatori. Obiectivul acestuia este de a elabora principiile unei soluții cuprinzătoare bazate pe suveranitatea și integritatea teritorială a Republicii Moldova, în granițele sale recunoscute internațional.