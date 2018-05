Cu ce ademenește Vladimir Putin Republica Moldova

Preşedintele Rusiei, Vladimir Putin, a anunţat luni după-amiază la Soci (celebra staţiune pe coasta rusă a Mării Negre) că liderii Uniunii Economice Eurasiatice (UEE) au convenit asupra primirii statutului de observator pentru Republica Moldova în cadrul UEE, în deschiderea reuniunii Consiliului economic suprem al acestui for în format extins, relatează agenţia de presă TASS.



'Vreau să menţionez decizia privind instituirea statutului de ţară observator pe lângă Uniunea Economică Eurasiatică', a declarat Putin, prezentând concluziile reuniunii Consiliului economic suprem al UEE în format restrâns. 'Am convenit să oferim Republicii Moldova acest statut', a menţionat şeful statului rus, salutând prezenţa preşedintelui moldovean Igor Dodon, care s-a alăturat liderilor care participau la reuniunea în format extins.



'Contăm ca Republica Moldova, în calitate de observator, să participe activ la activităţile organizaţiei noastre', a afirmat Vladimir Putin, adăugând: 'Suntem gata să luăm în considerare cereri din partea altor state interesate, în special din partea vecinilor noştri din CSI' (Comunitatea Statelor Independente).



La rândul său, Igor Dodon a calificat drept un 'eveniment istoric' obţinerea statutului de observator de către Republica Moldova pe lângă acest for, afirmând într-un discurs că 'cetăţenii (Republicii) Moldova demult aspirau la o participare mai activă în proiectele de integrare în spaţiul CSI', conform agenţiei de presă TASS.



În ultimii ani, potrivit lui Dodon, au fost colectate 'sute de mii de semnături', mai întâi pentru integrarea în Uniunea vamală, iar apoi în Uniunea Economică Eurasiatică, fără să precizeze cine anume a colectat aceste semnături.



El a mai spus că majoritatea covârşitoare a populaţiei Republice Moldova susţine întărirea relaţiilor cu CSI şi UEE, potrivit TASS.



'Suntem conştienţi de faptul că dezvoltarea durabilă a economiei noastre este imposibilă fără aprofundarea cooperării economice cu partenerii noştri tradiţionali din Est', a adăugat Dodon, subliniind că nu susţine măsurile antiruseşti ale guvernului proeuropean de la Chişinău.



Republica Moldova 'trebuie să ţină cont de interesele ei naţionale şi să nu urmeze străinilor şi să nu se implice în jocuri geopolitice', a mai spus preşedintele moldovean. 'Sunt sigur că în realităţile actuale doar dialogul, cooperarea economică reciproc avantajoasă atât cu Occidentul, cât şi cu Estul, o politică externă echilibrată pot asigura o dezvoltare stabilă şi menţinerea statalităţii Republicii Moldova', a spus acesta.



În aprilie 2017, Dodon semnase un memorandum de cooperare cu şeful Comisiei Economice Euroasiatice, Tigran Sarkisyan, cu ocazia forumului 'Uniunea Economică Euroasiatică - Republica Moldova' la Chişinău.



Tot atunci, premierul moldovean Pavel Filip declarase că autorităţile de la Chişinău nu vor putea implementa prevederile noului document întrucât acestea contravin Acordului de asociere semnat de Republica Moldova cu Uniunea Europeană. 'Atât semnarea memorandumului, cât şi solicitarea statutului de observator pe lângă Uniunea Economică Euroasiatică sunt inoportune, având în vedere faptul că acestea nu vor aduce ţării noastre dividende economice sau politice palpabile. Aceşti paşi nechibzuiţi sunt de natură să submineze stabilitatea social-politică şi aşa fragilă' în republică, afirmase Pavel Filip, conform presei de peste Prut.



UEE este o uniune economică înfiinţată în baza Uniunii vamale şi a Spaţiului economic unic din cadrul CSI şi funcţionează începând cu 1 ianuarie 2015. În prezent, acest format de cooperare regională cuprinde Rusia, Armenia, Belarus, Kazahstan şi Kârgâzstan.