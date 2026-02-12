Republicanii din Congres l-au sfidat pe Trump și au votat cu democrații pentru abrogarea tarifelor împotriva Canadei

Foto: Profimedia Images

Camera Reprezententanților SUA, controlată de republicanii lui Trump, a votat pentru abrogarea taxelor vamale ale administrației împotriva Canadei, o înfrângere neașteptată pentru președintele SUA, relatează CNN.

Într-un vot pe care liderii GOP au încercat din răsputeri să-l evite, șase republicani i-au trimis un mesaj răspicat președintelui Statelor Unite – nu sprijină regimul tarifar pe care administrația îl impune principalilor aliați.

Cei șase republicani s-au alăturat democraților la vot, decizia Camerei Reprezentanților fiind de a abroga efectiv tarifele impuse de SUA Canadei.

Războaiele comerciale ale administrației Trump, pornite împotriva celor mai apropiați aliați ai Statelor Unite i-au consternat pe mulți dintre republicani și au produs iritare chiar și printre cei mai mari susținători ai lui Trump.

Înainte de vot, Trump a trecut imediat la amenințări pe Truth Social. El le-a spus republicanilor care se gândesc să voteze împotriva lui că ar putea să-și piardă funcțiile.

Acesta nu va fi ultimul vot pe tarife pentru Trump – democrații au reușit să declanșeze o procedură prin care pot fi forțate astfel de voturi pe mai multe scheme tarifare – inclusiv pe cele împotriva Mexicului.

Trump îi amenință pe republicanii care au votat împotriva lui

Este ceva rar ca un președinte american să nu-și poată controla majoritatea parlamentară din Congres, chiar și în condițiile în care e vorba de o majoritate extrem de fragilă. În ultimele zile, Mike Johnson, șeful republican al Camerei și echipa legislativă a lui Trump au eșuat în a-și ține în linie grupul parlamentar.

Johnson a spus că Trump „nu este supărat” după ce republicanii i-au dinamitat politica comercială în Congres.

„Nu e supărat. Tocmai ce am plecat de la Casa Albă. Trump înțelege ce se întâmplă, nu-i va schimba sau afecta politica. El poate să pună un veto pe lucrurile astea dacă se va ajunge acolo”, a declarat Johnson pentru CNN.

La câteva minute după această declarație, Trump scria un mesaj pe Truth Social.

„Orice republican, fie că e la Cameră sau la Senat, care votează împotriva tarifelor va suferi consecințe serioase la alegeri, inclusiv la preliminare”.

Trump i-a amenințat pe republicani, practic, că le va retrage sprijinul la alegerile preliminare pentru Congres și că le va susține rivalii, o formă folosită frecvent de președinți pentru a-și controla partidele.

Unul dintre republicanii care a votat împotriva tarifelor, Jeff Hurd, a declarat că producătorii de oțel din comitatul pe care-l reprezintă sunt afectați grav de tarifele lui Trump.

„Până la urmă, am privit spre constituție, m-am uitat la care este interesul votanților mei și am votat astfel. Nu este ușor, dar este corect și îmi asum”.

Un alt republican care a votat împotriva tarifelor a spus că și votanții săi au fost afectați de politica comercială a lui Trump – „au crescut prețurile la tot, la fertilizatori, echipamente, tot ce au nevoie producătorii agricoli sau fermierii”.

Și Senatul a aprobat o lege similară pentru a anula tarifele lui Trump împotriva Canadei. Spre deosebire de alte tipuri de vot, pentru acesta e nevoie doar de o majoritate simplă.

Trump are în continuare drept de veto asupra legilor aprobate de Cameră sau Senat. Ar fi fost nevoie de o majoritate de două treimi în Cameră pentru a anula veto-ul prezidențial.