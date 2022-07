Resturile unei rachete chinezești s-au întors necontrolat pe Pământ | SUA face acuzații

Comandamentul spaţial american „poate confirma că racheta Long March 5B (CZ-5B) a Republicii Populare Chineze (RPC) a reintrat deasupra Oceanului Indian la aproximativ 10:45 AM MDT pe 30/7", a declarat unitatea militară americană pe Twitter.

Racheta Long March 5B a fost folosită duminica trecută pentru a lansa o navă spaţială fără echipaj, denumită Wentian, care transporta al doilea dintre cele trei module de care China are nevoie pentru a finaliza noua sa staţie spaţială Tiangong, relatează France24.

Debris from Chinese rocket lit up night sky some parts of Malaysia. US space command confirm the development China's Long March 5B (CZ-5B) re-entered over the Indian Ocean at approx 10:45 am MDT on 7/30.pic.twitter.com/BIkjamFbTz